Mehmet Özhaseki, Polatlı’da MHP ile ortak miting düzenledi

Cumhur İttifakı’nın MHP’yle ortak mitinginde Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Ankara’nın Polatlı ilçesinde vatandaşlarla buluştu. Özhaseki, “Maliyeti ne olursa olsun, 1 sene içerisinde Gerede’den gelen memba suyunu Polatlı’ya vereceğiz” dedi. Polatlı Cumhuriyet Meydanı’nda MHP ile ortak mitinge katılan Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, seçimi kazanmaları durumunda Polatlı’ya neler vaat ettiğini açıkladı. Özhaseki, uzun yıllar yaptığı belediyecilikten de bahsederek 31 Mart seçimlerinde Polatlı halkından destek bekledi.

Ömrünün belediyecilikle geçtiğini ve bu uğurda çalışırken borç dolu kasalarla göreve gelip dolu kasalarla görevden ayrıldığını ifade eden Özhaseki, Kayseri’ye yaptığı hizmetlerin Türkiye’ye örnek teşkil ettiğinin altını çizdi. Özhaseki, 31 Mart seçimlerini kazanmaları durumunda Polatlı’ya yapılacak projelerden bahsetti. Özhaseki, “Şimdi önümüzde Ankara imtihanımız var. Biz projelerimizi yazdık. Polatlı’yla ilgili ne projemiz var bunu merak ediyorsunuz. Ama bizi sakın söz verip yerine getirmeyenlerle bir tutmayın. Polatlı’mızda büyük bir su sıkıntısı olduğunu biliyorum. Temelli’den buraya su hattı getireceğiz, projeler hazırlanıyor. Maliyeti ne olursa olsun, 1 sene içerisinde Gerede’den gelen memba suyunu Polatlı’ya vereceğiz. Bu projeyi söylediğimde bana, maliyetin çok yüksek olduğunu söylediler. Her türlü maliyetin altından kalkacağımıza eminim bırakın maliyetli olsun. Her şeyin başı sudur. Kaç lira olursa olsun suyunuz gelecek. Bir diğer sorunun köylere giden yollar olduğunu biliyorum. En kısa zamanda yolunuzu da yapacağız. Bir diğer projemiz Millet Bahçesi. Aile Yaşam Merkezi kuracağız ve en az 10 kişilik gruplara, talep etmeleri halinde her türlü imkan sağlayarak, istedikleri alanda ders verileceğiz” ifadelerini kullandı.