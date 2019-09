Mehmet Özhaseki’den ’yeni parti’ yorumu

"Milletin derdine derman olduk"

AK Parti’den istifalarla ilgili soru üzerine ise Özhaseki şu cevabı verdi:

"Genellikle dikkat edin istifa edenlere, ya aday olmak istemiş partimizden dilekçesini vermiş ve kapılarda yatmış ya da millet ile gönül bağını kestiği için ve millet onları dışladığı için kendilerine yer bulamamış insanlar. Onlar çıkıp bu tür sözleri söylediklerinde bizim yanımızda ve nezdimizde hiç bir anlamı olmaz. Allah’a hamd olsun ki biz milletin bağrında çıkan bir partiyiz. 2001 yılında başladığımızda büyük bir ihtiyacı gördük ve milletin derdine derman olduk öyle çıktık. Yıllardır yaptığımız mücadeleyi bütün millet biliyor. Belediyelerde başarımızda ortada Allah’a çok şükür. Bu anlamda her seçimden bir ders almak lazım. Her seçimde seçmenin ne dediğini biraz daha dikkat etmek lazım. Bunu da Cumhurbaşkanımız her fırsatta dile getiriyor. O yüzden biz kendimizin ne olduğunu çok şükür iyi biliyoruz. Dışarıdan kendine bir yer bulamadığında bu tür söylemleri söyleyenlerin de doğrusu çok nezdimizde bir hükmü yok diye düşünüyoruz."