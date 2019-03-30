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Mehmet Özhaseki’nin seçim çalışması raporu

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.03.2019 16:23 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önerisiyle 27 Kasım 2018’de AK Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grup Toplantısı’nda, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Mehmet Özhaseki’nin seçim çalışmaları raporu belli oldu.AK Parti Yerel seçim çalışmalarına resmi olarak 1 Ocak 2019 tarihinde başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önerisiyle 27 Kasım 2018’de AK Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grup Toplantısı’nda, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Mehmet Özhaseki’nin seçim çalışmaları raporu belli oldu.
AK Parti Yerel seçim çalışmalarına resmi olarak 1 Ocak 2019 tarihinde başladı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mehmet Özhaseki’nin adaylık için ismi ilk kez 27 Kasım 2018 tarihinde açıklandı. Adaylık açıklaması sonrasında, AK Parti Ankara İl Yürütme Kurulu Toplantısıyla programlarına başladı. O tarihten bugüne kadar 123 gün boyunca Özhaseki; 54 TV ve radyo ve internet programı, 32 gazete ve dergi röportajı ve 890 diğer programlar olmak olmak üzere toplamda 976 çalışmanın içerisinde buldu. Başta vatandaş ve esnaf ziyaretleri yapan Özhaseki, salon toplantıları, vakıf, dernek, sivil toplum kuruluşları buluşmaları gerçekleştirdi. Özhaseki, mitinglerle ulaştığı partililerin yanında, geniş kitlelere de televizyon, radyo programları, gazete, dergi ve sosyal medya kanalıyla buluştu. Bu süreçte Özhaseki, 721 kez hitapta bulundu. Geri kalan 255 programda da vatandaşlarla yakın sohbet imkanı buldu.

5 kilo verdi
Sabah kahvaltısını ailesiyle birlikte yapmaya özen gösteren Özhaseki, gün içerisinde ise kimi zaman fabrikadaki işçilerle kimi zaman esnaflarla kimi zaman da konuğu olduğu dernek ve STK’larla öğünlerini öğünlerini tamamladı. Bu süreçte de toplamda 5 kilo verdi.

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