HABER

Mehmet Özhaseki’nin sürpriz "Plaj Projesi" ile başkent mavi şehir olacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.03.2019 11:49 | Son Güncelleme

Başkent, Cumhur İttifakı ve AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mehmet Özhaseki’nin sürpriz projelerinden "Plaj Projesi" ile denizle buluşacak.Kültür, sanat, spor, çevre projeleriyle dikkat çeken ve birbirinden farklı projelere imza atan Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki’nin Başkentlilere bir sürprizi de “Plaj Projesi” oldu.

Mehmet Özhaseki’nin sürpriz "Plaj Projesi" ile başkent mavi şehir olacak

Başkent, Cumhur İttifakı ve AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mehmet Özhaseki’nin sürpriz projelerinden "Plaj Projesi" ile denizle buluşacak.
Kültür, sanat, spor, çevre projeleriyle dikkat çeken ve birbirinden farklı projelere imza atan Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki’nin Başkentlilere bir sürprizi de “Plaj Projesi” oldu. 111 proje içinde “Yeşil Projeler” başlığı altında yer alan “Ankara Plajı Projesi” ile denizsiz kent Ankara’da vatandaşlar için bir ilk yaşanacak ve Başkent plaja kavuşacak. Başkentiler kadar yerli ve yabancı turistler de biyolojik arıtma tesisi ile su kalitesi ve doğal görünümü sayesinde Ankara Plajı’nda güvenle yüzebilecek. Biyolojik göletle birlikte etrafına plaj yapılması planlanan proje sayesinde Başkentliler, yaz mevsiminde tatil beldelerine gitmeden serinleme ve güneşlenme imkanı bulacak.
Özhaseki’nin plaj projesi sayesinde Başkent, renklerine maviyi de katarak adeta bir sahil kentini aratmayacak. Ankara’da turizme ve sportif faaliyetlere de katkı sağlayacak plaj ile aileler çocuklarıyla birlikte yüzerek, kumsalda yürüyerek, spor yaparak, dinlenerek kaliteli bir kent yaşamına kavuşacak. İnsan merkezli bir anlayışla çevresini, doğasını ve kültürel değerlerini koruyarak Ankara’yı daha da ileri götürecek ve Başkentlilerin yaşadıkları kentten keyif alacağı projeler üreteceklerinin sözünü veren Özhaseki’nin “Ankara Plajı Projesi”, sadece kentin değil İç Anadolu Bölgesi’nin de çekim merkezi olacak.

PARTNERToz haline getirip tüketirseniz...Toz haline getirip tüketirseniz...
Bakan Gül: AP raporu, bizim açımızdan kabul edilebilir bir belge değildirBakan Gül: AP raporu, bizim açımızdan kabul edilebilir bir belge değildir
Dündar: “Bizim oyumuz şimdiden yüzde 60”Dündar: “Bizim oyumuz şimdiden yüzde 60”

En Çok Okunan Haberler

Çin'den 'dolar'a büyük darbe!

Çin'den 'dolar'a büyük darbe!

Flaş sözler! İlleri tek tek sıralayıp 'patlama yapacağız' dedi!

Flaş sözler! İlleri tek tek sıralayıp 'patlama yapacağız' dedi!

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

DSP lideri Aksakal: Birçok yeri alacağız

DSP lideri Aksakal: Birçok yeri alacağız

Süt desteğinde yeni gelişme! Resmi Gazete'de yayımlandı

Süt desteğinde yeni gelişme! Resmi Gazete'de yayımlandı

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

O sözleri duyunca canlı yayını terk etti!

O sözleri duyunca canlı yayını terk etti!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 50 bin konut müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 50 bin konut müjdesi

Diğer Haberler
CNN Türk'te Ekrem İmamoğlu'nun konuşması yarıda kesildi! Buket Aydın'dan açıklama geldi

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

İYİ Parti’den Bahçeli'ye '5 harfliler' yanıtı

İYİ Parti’den Bahçeli'ye '5 harfliler' yanıtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Dünyada bir zalim aranacaksa ta kendisi sensin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya sert çıkış

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: İki saldırı engellendi

Süleyman Soylu açıkladı: İki saldırı engellendi

Son dakika: AK Partili Ömer Çelik'ten flaş Mansur Yavaş açıklaması

AK Partili Ömer Çelik'ten flaş Mansur Yavaş açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet anketlerle her gün fal açarken biz sahadayız

'Anketlerle seçim falı açıyorlar'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.