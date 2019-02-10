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MEHMET ÖZ'ÜN BABASI ÜNLÜ KALP CERRAHI MUSTAFA ÖZ HAYATINI KAYBETTİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 01:03 | Son Güncelleme

İstanbul DHA Dünyaca ünlü Doktor Mehmet Öz'ün babası, kalp cerrahı Prof.

İstanbul DHA
Dünyaca ünlü Doktor Mehmet Öz'ün babası, kalp cerrahı Prof. Dr. Mustafa Öz İstanbul'da hayatını kaybetti.
94 yaşındaki Mustafa Öz'ün rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü öğrenildi.

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