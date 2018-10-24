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Mehmet Paksoy'u şehit eden PKK'lı terörist yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 09:13 | Son Güncelleme

Şırnak'ın Uludere ilçesinde geçen yıl PKK'lı teröristlerce düzenlenen, güvenlik korucusu Mehmet Paksoy'un şehit olduğu saldırının faili terörist K.B. yaralı yakalandı.

Mehmet Paksoy'u şehit eden PKK'lı terörist yakalandı

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 2014 yerel seçimlerinde AK Parti'den belediye başkanı adayı olan güvenlik korucusu Paksoy'un 31 Ağustos 2017'de Yeşilyuva Mahallesi'ndeki evinin önünde PKK'lı teröristlerin silahlı saldırısı sonucu şehit düşmesinin ardından yürütülen soruşturmada, saldırının faili olduğu ve çeşitli eylemlere karıştığı gerekçesiyle K.B. hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı bulunuyordu.

Terörist K.B'nin Şenoba beldesindeki bir mağarada olduğu bilgisi üzerine jandarma ekiplerince operasyon yapıldı.

Güvenlik güçlerinin "Teslim ol" çağrısına ateşle karşılık veren K.B. çıkan çatışma sonucu yaralı yakalandı.

Güvenlik güçlerinin bölgede arama çalışmaları sürüyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
mehmet paksoy PKK terörist

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Konuşturup, sıkın kafasına gebersin
ŞU KÖY KORUCULARI DAVASINIDA KALDIRALIM ARTIK, BEN KENDİMCE ONARIN KORUCU FALAN OLDUĞUNA ASLA İNANMIYORUM...
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