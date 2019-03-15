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Mehmet Samsar Rusya’daki Müslümanların lideriyle görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.03.2019 10:02 | Son Güncelleme

Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Rusya Müftüler Konseyi ve Rusya Müslümanları Dini İdaresi Başkanı Müftü Şeyh Ravil Gaynutdin ile görüşme gerçekleştirdi.Büyükelçi Mehmet Samsar, Rusya Müftüler Konseyi ve Rusya Müslümanları Dini İdaresi Başkanı Müftü Şeyh Ravil Gaynutdin ile Moskova’da bir araya geldi.

Mehmet Samsar Rusya’daki Müslümanların lideriyle görüştü

Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Rusya Müftüler Konseyi ve Rusya Müslümanları Dini İdaresi Başkanı Müftü Şeyh Ravil Gaynutdin ile görüşme gerçekleştirdi.
Büyükelçi Mehmet Samsar, Rusya Müftüler Konseyi ve Rusya Müslümanları Dini İdaresi Başkanı Müftü Şeyh Ravil Gaynutdin ile Moskova’da bir araya geldi. Gaynutdin’in makamında gerçekleşen görüşmede Rusya’daki Müslümanların durumu, Rusya ve Türkiye arasındaki ikili ilişkiler, Rusya Müslümanları ve Türkiye’deki ilgili kurumlar arasında dini alandaki işbirliğinin ilerletilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu. Rusya’daki Müslümanların lideri konumundaki Gaynutdin, Türkiye’nin Rusya’daki Müslümanlara yönelik çabalarından övgüyle bahsederek Türkiye’ye desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.
Gaynutdin’in özel ilgi gösterdiği Samsar kapıda karşılanırken ikili yapılan görüşmenin ardından Rusya Müslümanları Dini İdaresi’nin çalışmalarını içeren almanağı inceledi. Ziyaretin ardından Gaynutdin, Samsar’ın çıkışına kadar eşlik etti.

Mehmet Samsar Rusya’daki Müslümanların lideriyle görüştü

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