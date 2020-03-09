Mehmet Şanver kimdir, nerelidir? Mehmet Şanver DEVA Partisi kurucuları arasında mı?

Ali Babacan’ın kuracağı ve adının DEVA olduğu iddia edilen partide hangi isimlerin olacağı merak ediliyor. DEVA partisinin kurucu kadrosunda yer alması beklenen pek çok isimden biri de 15 Temmuz’da darbecilerce düğünü basılan Emekli Korgeneral Mehmet Şanver. Peki Mehmet Şanver kimdir, nerelidir? Kariyerinde hangi görevlerde bulunmuştur. İşte Mehmet Şanver ile ilgili merak edilenler...

MEHMET ŞANVER KİMDİR, NERELİDİR?

16 Kasım 1957’de Yozgat’ta dünyaya geldi. İlk ve ortaokulu Yozgat’ın Yerköy ilçesinde tamamladı. 1972’de Kuleli Askeri Lisesi’nde askeri öğrenci olarak üniformalı hayatına başladı. 1975’te girdiği Hava Harp Okulu’ndan 1979 yılında teğmen rütbesi ile mezun oldu. 1980’de Çiğli-İzmir’de jet pilotluğu; 1981 yılında Konya’da Harbe Hazırlık eğitimini tamamladı.

1981-1991 yılları arasında sırasıyla 8. Ana Jet Üs Diyarbakır 181.PARS Filo Komutanlığı’nda ve 4. Ana Jet Üs Mürted/Akıncı-Ankara 141. KURT Filo Komutanlığı’nda görev yaptı. Bu dönemde ikili ve dörtlü kol liderliği, uçuş öğretmenliği, tecrübe-test pilotluğu, standardize ve kıymetlendirme pilotluğu özelliklerini elde etti. 141. KURT Filo personeli olarak 1. Körfez Savaşı’nda lider uçucu olarak görev yaptı.