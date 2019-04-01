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Mehmet Sarı, Amasya kalesine üç hilal astırdı

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.04.2019 15:20 | Son Güncelleme

Amasya’da belediye başkanı seçilen MHP MYK Üyesi Mehmet Sarı, Amasya kalesine üç hilal astırdı.Parti teşkilatıyla birlikte MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye Amasya kalesinin burçlarına üç hilali dikme sözü veren Mehmet Sarı, başkan seçilmesinin peşinden bu sözünü yerine getirdikten sonra sosyal medya hesabından yazılı açıklamada bulundu.Hemşehrilerinin kendisini mahcup etmeyeceğine inandığını anımsatan Sarı, “Üç hilali Amasya Kalesi’ne dikeceğiz dedim.

Mehmet Sarı, Amasya kalesine üç hilal astırdı

Amasya’da belediye başkanı seçilen MHP MYK Üyesi Mehmet Sarı, Amasya kalesine üç hilal astırdı.
Parti teşkilatıyla birlikte MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye Amasya kalesinin burçlarına üç hilali dikme sözü veren Mehmet Sarı, başkan seçilmesinin peşinden bu sözünü yerine getirdikten sonra sosyal medya hesabından yazılı açıklamada bulundu.
Hemşehrilerinin kendisini mahcup etmeyeceğine inandığını anımsatan Sarı, “Üç hilali Amasya Kalesi’ne dikeceğiz dedim. Milliyetçi Hareket Partisi’ni Amasya’da birinci parti yapacağız dedim. Bizim olduğumuz yerde ayrılık gayrılık olmaz dedim. Gösterdiğiniz teveccühle beni şereflendirdiniz” diye konuştu.
İl Seçim Kurulu’nun sayım işlemini kesinleştirip mazbatasını teslim aldıktan sonra resmi olarak görevi devralmış olacağına değinen Sarı, “O andan itibaren çalışmaya başlayacağız. İnşallah Amasya’yı makinenin dişlileri gibi çalışır hale getireceğiz. Birliğimizi, dirliğimizi tesis edip huzur içinde, kardeşçe yaşayacağız. Kimseye karşı ayrımcılık yapmayacağız. Partizanlık dönemi sona erdi. Burada herkes Amasya partisinden. Fırsatlar eşit sunulacak. Hizmet eşit verilecek. Kapımız herkese açık olacak. Amasya’nın üzerinden ölü toprağı kalkacak” ifadelerini kullandı.

Mehmet Sarı, Amasya kalesine üç hilal astırdı

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