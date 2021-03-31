Mehmet Selim Kiraz kimdir? Şehit savcı ölüm yıldönümünde anılıyor

Savcı olarak görev yapan Mehmet Selim Kiraz, İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan makam odasında terör örgütü DHKP-C üyeleri tarafından öldürülmüştü. Hayatını kaybettiğinde 46 yaşında olan Savcı, evli ve iki çocuk babasıydı.

MEHMET SELİM KİRAZ KİMDİR?

Mehmet Selim Kiraz, Siirt'e bağlı Karaboğaz köyünde, 1969 senesinde, 6 çocuklu Hakkı ve Saadet Kiraz çiftinin tek erkek çocuğu olarak dünyaya geldi.

Mersin İmam Hatip Lisesi'nde okuduğu sırada, aynı anda terzi çıraklığı yaparak ailesinin bütçesine katkı sağlamaya yardımcı oldu. Terzi çıraklığı ve okulu bir arada yürütmeye çalışan Mehmet Selim Kiraz, liseden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandı.

Hukuk fakültesinden 1994 yılında mezun olan Mehmet Selim Kiraz, 1995 senesinde hakim adayı olarak Mersin'de görev yapmaya başladı. Kiraz, sırasıyla Erzincan, Çayır, Karaman, Kazım Karabekir, Iğdır ve Osmaniye Cumhuriyet Savcılıkları görevlerini yürüttü.

2010 senesinde ise Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığı görevine atanan Kiraz, burada 4 sene görev yaptıktan sonra 2014 senesinde HSYK yaz kararnamesi ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına tayin edilerek, Memur Suçları Bürosu'nda görevlendirildi.

Hat sanatına olan ilgisiyle de tanının 2 çocuk babası Kiraz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak görevini yürütürken, 31 Mart 2015 tarihinde avukat gibi hareket ederek adliyeye giren terör örgütü DHKP-C üyeleri tarafından çalışma odasında görevi başında öldürüldü.

