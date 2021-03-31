HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Mehmet Selim Kiraz kimdir? Şehit savcı ölüm yıldönümünde anılıyor

Mehmet Selim Kiraz kimdir? Şehit savcı ölüm yıldönümünde anılıyor

31.03.2021 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olan Mehmet Selim Kiraz, 31 Mart 2015 tarihinde hayatını kaybetmişti. Savcı, bugün ölüm yıl dönümünde hatırlanıyor. Vatandaşlar, Mehmet Selim Kiraz kimdir? Sorusunun cevabını arıyor.

Mehmet Selim Kiraz kimdir? Şehit savcı ölüm yıldönümünde anılıyor

Savcı olarak görev yapan Mehmet Selim Kiraz, İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan makam odasında terör örgütü DHKP-C üyeleri tarafından öldürülmüştü. Hayatını kaybettiğinde 46 yaşında olan Savcı, evli ve iki çocuk babasıydı.

MEHMET SELİM KİRAZ KİMDİR?

Mehmet Selim Kiraz, Siirt'e bağlı Karaboğaz köyünde, 1969 senesinde, 6 çocuklu Hakkı ve Saadet Kiraz çiftinin tek erkek çocuğu olarak dünyaya geldi.

Mersin İmam Hatip Lisesi'nde okuduğu sırada, aynı anda terzi çıraklığı yaparak ailesinin bütçesine katkı sağlamaya yardımcı oldu. Terzi çıraklığı ve okulu bir arada yürütmeye çalışan Mehmet Selim Kiraz, liseden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandı.

Hukuk fakültesinden 1994 yılında mezun olan Mehmet Selim Kiraz, 1995 senesinde hakim adayı olarak Mersin'de görev yapmaya başladı. Kiraz, sırasıyla Erzincan, Çayır, Karaman, Kazım Karabekir, Iğdır ve Osmaniye Cumhuriyet Savcılıkları görevlerini yürüttü.

2010 senesinde ise Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığı görevine atanan Kiraz, burada 4 sene görev yaptıktan sonra 2014 senesinde HSYK yaz kararnamesi ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına tayin edilerek, Memur Suçları Bürosu'nda görevlendirildi.

Hat sanatına olan ilgisiyle de tanının 2 çocuk babası Kiraz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak görevini yürütürken, 31 Mart 2015 tarihinde avukat gibi hareket ederek adliyeye giren terör örgütü DHKP-C üyeleri tarafından çalışma odasında görevi başında öldürüldü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
15'inde evlendirilecekti! Anneden korkunç tehdit: Seni dağa götürüp orada öldürmek lazım15'inde evlendirilecekti! Anneden korkunç tehdit: Seni dağa götürüp orada öldürmek lazım
Dünyada tek! Tam 7,5 milyon yıllıkDünyada tek! Tam 7,5 milyon yıllık
Bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldıBakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı
Anahtar Kelimeler:
İstanbul

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı başladı

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı başladı

Silahla başından vurularak hayatını kaybetmişti! Cumhuriyet Savcısı ile ilgili yürek yakan detay

Silahla başından vurularak hayatını kaybetmişti! Cumhuriyet Savcısı ile ilgili yürek yakan detay

Cüneyt Özdemir NFT tweet'ini sattı! İşte fiyatı

Cüneyt Özdemir NFT tweet'ini sattı! İşte fiyatı

Diğer Haberler

Hava durumuyla ilgili Meteoroloji uzmanından flaş uyarı: Bunlar sıra dışı olaylar

Hava durumuyla ilgili Meteoroloji uzmanından flaş uyarı

Son Dakika: Bakan Pakdemirli duyurdu! İşte Türkiye geneli barajlarda son durum

Bakan duyurdu! İşte Türkiye geneli barajlarda son durum

Dünyada tek örnek olan 7,5 milyon yıllık fosil Türkiye’nin ilk Paleantoloji Müzesinde sergilenecek

Dünyada tek! Tam 7,5 milyon yıllık

Lüleburgaz Belediyesi memur alımı başvuru şartları belli oldu

Lüleburgaz Belediyesi 8 memur ilanı yayınladı

İzmir'deki vahşette yeni gelişme: HES kodu tartışmasında yolcuyu bıçaklayan kişi tutuklandı

HES kodu tartışmasında yolcuyu bıçaklayan kişi tutuklandı

Son Dakika: MSB duyurdu! 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu! 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.