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Mehmet Şevket Eygi son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 18:26 | Son Güncelleme

Hayatını kaybeden gazeteci yazar Mehmet Şevket Eygi son yolculuğuna uğurlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Şevket Eygi'nin cenaze töreninde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazeteci yazar ve Bedir Yayınevi'nin sahibi Mehmet Şevket Eygi'nin Fatih Camisi'ndeki cenaze namazına katıldı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

(Mehmet Şevket Eygi) Zengin bir kütüphanesi vardı ve kitaplarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki kütüphaneye hibe etti. Tabloları vs. hepsini. Bu da onun bu konudaki cömertliğini göstermesi ve bu eserlerle beraber özellikle milletine bugüne kadar yazılarıyla bundan sonra da hem kütüphanesindeki eserleriyle gençliğin ve milletimizin emrine amade kılması ayrıca bir şükran borcumuz.

(AA)

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Mehmet Şevket Eygi cenaze Cumhurbaşkanı Erdoğan

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