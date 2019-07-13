Mehmet Şevket Eygi son yolculuğuna uğurlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazeteci yazar ve Bedir Yayınevi'nin sahibi Mehmet Şevket Eygi'nin Fatih Camisi'ndeki cenaze namazına katıldı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

(Mehmet Şevket Eygi) Zengin bir kütüphanesi vardı ve kitaplarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki kütüphaneye hibe etti. Tabloları vs. hepsini. Bu da onun bu konudaki cömertliğini göstermesi ve bu eserlerle beraber özellikle milletine bugüne kadar yazılarıyla bundan sonra da hem kütüphanesindeki eserleriyle gençliğin ve milletimizin emrine amade kılması ayrıca bir şükran borcumuz.

(AA)



