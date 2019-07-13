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Mehmet Şevket Eygi vefat etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.07.2019 00:57 | Son Güncelleme

Mehmet Şevket Eygi vefat etti

İSTANBUL (AA) - Gazeteci, yazar, Bedir Yayınevi sahibi Mehmet Şevket Eygi, 86 yaşında hayatını kaybetti.

Bir süredir kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören yazar, dün akşam 22.30'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Uzun yıllar Milli Gazete'de köşe yazarlığı yapan Eygi'nin cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Fatih Camisi'nden kaldırılarak Kozlu Mezarlığı'na defnedilecek.

Usta yazarın vefatının ardından sosyal medya hesabından başsağlığı dileğinde bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Muhterem Mehmet Şevket Eygi Beyi kaybettik. Başımız sağ olsun. Mevla gani gani rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.

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Mehmet Şevket Eygi vefat

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