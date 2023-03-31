Mehmet Şimşek, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Sana söz yine baharlar gelecek' sloganıyla paylaştığı seçim videosunu beğendi!

Mehmet Şimşek'in AK Parti tarafından ekonominin başına getireceği iddiaları çok konuşulmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Mart günü AK Parti Genel Merkezi'nde eski Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'le görüşmüştü.

SİYASETİ DÜŞÜNMEDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Kulisleri hareketlendiren görüşmenin ardından ise Mehmet Şimşek de sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak "Sn Cumhurbaşkanımız ile akşam saatlerinde AK Parti Genel Merkezi’nde son derecede samimi bir ortamda görüşme fırsatım oldu. Kendisine bu kabulleri çok teşekkür ederim. Kendi alanıma giren her konuda istenen katkıları vermeye her zaman hazırım. Ancak yurtdışında finans kuruluşlarındaki işlerim nedeni ile aktif siyasete girmeyi düşünmüyorum." ifadelerini kullanmıştı.



KILIÇDAROĞLU'NUN VİDEOSUNU BEĞENDİ

Ancak Mehmet Şimşek'in sosyal medyadaki son hamlesi ise kafaları karıştırdı. Şimşek Twitter hesabından, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 27 Mart’ta "Sana söz yine baharlar gelecek” notuyla paylaştığı seçim kampanyası videosunu beğendiği ortaya çıktı.

3 AY SONRA İLK BEĞENİ

Şimşek'in Twitter'da son beğendiği içeriğin ise geçtiğimiz Aralık ayında IMF'nin Ukrayna ile ilgili attığı tweet olduğu da görüldü.