Eski Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek'in hayatı ve biyografisi merak konusu oldu. Yaptığı açıklamalar sonrası gündem olan eski Bakan hakkında Mehmet Şimşek kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında? Eski Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek şimdi ne yapıyor? soru ve konu başlıkları internette araştırılmaya başlandı. Mehmet Şimşek'in hayatı ve biyografisi haberimizde.

MEHMET ŞİMŞEK KİMDİR? ASLEN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Mehemt Şimşek, 1 Ocak 1967 yılında Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Arıca Köyü'nde dünyaya geldi.

Hasan ve Mehdiye çiftinin dokuzuncu çocuğu olan Mehmet Şimşek 5 yaşındayken annesi hayatını kaybetti.

Mehmet Şimşek İlkokulun ilk iki yılını köyünde okudu. Ağabeyi Nazmi Batman merkezde eğitimciydi. Ağabeyi, kardeşi Mehmet'i yanına alarak ilkokul eğitiminin geri kalanını Batman'da tamamlamasını sağladı.

Mehmet Şimşek, Ortaokulu İmam hatip'te okudu. Lise eğitimini Gercüş'te bulunan Gercüş Lisesinde bitirdi. Lise eğitiminin ardından o dönemlerde Batman ilinde herhangi bir üniversite bulunmadığı için üniversite eğitimini alabilmek için Ankara'ya gitti.

1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünden dönem ikincisi olarak mezun oldu. Aynı fakültede yaklaşık bir yıl araştırma görevlisi olarak çalıştı ve bir süre akademik faaliyetlerine devam etti. Zaman zaman derslere girerek öğretmenlik de yaptı. Yüksek lisansını University of Exeter'de tamamladı. İngiltere'de eğitim alırken babası vefat etti. Finans ve ekonomi dalında yüksek lisans derecesini almaya hak kazandıktan sonra Türkiye'ye geri döndü.

Mehmet Şimşek, 2007 Türkiye Genel Seçimlerinde AK Parti Gaziantep Milletvekili olarak ilk kez Meclise girdi ve Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığında kurulan 60. Türkiye Hükûmeti'nde Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı olarak yer aldı.

29 Ağustos 2007 tarihinde görevine başladı. Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevinin yanı sıra 2007 yılından itibaren Yüksek Planlama Kurulu, Özelleştirme Yüksek Kurulu, Savunma Sanayi Yüksek Koordinasyon Kurulu, Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu üyeliği görevlerini de yürüttü.1 Mayıs 2009 tarihine kadar bu görevi yürüten Şimşek, bu tarihte ilan edilen kabine değişikliği ile Maliye Bakanlığı görevine getirildi. Haziran 2011 Seçimlerinde de AK Parti Batman Miletvekili olarak tekrar meclisteki girdi. Şimşek, kurulan 61. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nde yeniden Maliye Bakanlığı görevine getirildi. Ardından bir kez daha yenilenen Genel Seçim sonucunda Haziran 2015'te bu kez AK Parti Gaziantep Miletvekili olarak tekrar meclise girdi.

Haziran 2015 Genel Seçimlerinin ardından hükümet kurulmadı ve Kasım 2015'te bir erken Genel Seçim yapıldı. Şimşek bu seçimde yine Gaziantep milletvekili olarak bir kez daha meclisteki yerini aldı ve 4 Kasım 2015 tarihinde AK Parti Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun hazırlayıp sunduğu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayladığı 64. Hükümet kabinesinde Başbakan Yardımcısı olarak görevlendirildi. Ayrıca, 2007-2009 yılları arasında Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası Türkiye Guvernörlüğü ve 2008-2011 yılları arasında İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Koordinasyon Kurulu Üyeliği görevlerini yürüttü.

22 Mayıs 2016 tarihinde Ahmet Davutoğlu'nun istifa etmesinin ardından hükümeti kurma görevi bu kez Binali Yıldırımı'a verildi. Yıldırım'ın kurduğu 65. Türkiye Hükümetinde Mehmet Şimşek Başbakan yardımcısı olarak yer aldı. Kurulan yeni hükümette Ekonomik Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Şimşek'ten alınarak Binali Yıldırım'a verildi.

Mehmet Şimşek 1999 tarihinde evlendiği Amerikalı eşi Annalise Granwald'ten 2009 senesinde ayrıldı. Şimşek 2010 tarihinde şimdiki eşi Esra Kara ile evlendi. Mehmet Şimşek ve Esra Şimşek çiftinin Azra Esma ve Sare Nur adında 2 kız çocuğu bulunmaktadır.

İngilizcesi çok iyi olan Mehmet Şimşek hem Türk hem de İngiltere vatandaşıdır.

