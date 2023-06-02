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Mehmet Şimşek kimdir, nereli ve kaç yaşında? Eski Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek'in bulunduğu görevler

02.06.2023 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mehmet Şimşek, Türkiye gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü mezunu olan Şimşek, Yüksek lisansını İngiltere'de University of Exeter'da yapmıştır. Eski Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Mehmet Şimşek kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Mehmet Şimşek kimdir, nereli ve kaç yaşında? Eski Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek'in bulunduğu görevler

Mehmet Şimşek, günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. 23. Dönemde Gaziantep, 24. Dönemde Batman Milletvekili seçilen Mehmet Şimşek, 60. Hükümette Devlet Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı, 61 ve 62. Hükümetlerde Maliye Bakanlığı görevlerinde bulunmuştur ve 64 ve 65. Hükümette Başbakan Yardımcılığı yapmıştır. İşte Mehmet Şimşek hakkında bilgiler...

MEHMET ŞİMŞEK KİMDİR?

Mehmet Şimşek 1 Ocak 1967'de Batman'da dünyaya geldi.

Mehmet Şimşek'in baba adı Hasan, annesinin ismi ise Mehdiye'dir.

Mehmet Şimşek ekonomisttir. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun olan Mehmet Şimşek, yüksek lisansını İngiltere'de University of Exeter'da yaptı.

Ankara, İstanbul, New York ve Londra'da uluslararası kuruluşlarda ekonomist, stratejist ve yönetici olarak çalıştı. "Emerging Markets" dergisi tarafından 2013 yılında "Yükselen Avrupa'da Yılın Maliye Bakanı" seçildi, aynı yıl "Foreign Policy" dergisi tarafından da dünyanın en etkili 500 kişisinden biri olarak gösterildi.

MEHMET ŞİMŞEK HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Mehmet Şimşek, 23. Dönemde Gaziantep, 24. Dönemde Batman Milletvekili seçildi.

Mehmet Şimşek, 60. Hükümette Devlet Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı, 61 ve 62. Hükümetlerde Maliye Bakanlığı görevlerinde bulundu. 64 ve 65. Hükümette Başbakan Yardımcısı olarak görev aldı.

Mehmet Şimşek çok iyi düzeyde İngilizce bilen Şimşek, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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