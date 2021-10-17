Mehmet Türker kimdir? Mehmet Türker'in Instagram hesabı ne?

O Ses Türkiye'nin jüri üyeleri arasında Ebru Gündeş, Murat Boz, Beyazıt Öztürk ve Oğuzhan Koç yer alıyor. O Ses Türkiye yarışmacısı Mehmet Türker, günün başarılı performanslarından birini sergiledi. İşte Mehmet Türker hakkında merak edilenler...

O SES TÜRKİYE YARIŞMACISI MEHMET TÜRKER KİMDİR?

Mehmet Türker performansıyla, O Ses Türkiye'nin 16 Ekim 2021 Cumartesi akşamı yayınlanan yeni bölümü ile ekranlara geldi. Yarışmaya Samsun'dan katılan Türker, "Elveda" şarkısını seslendirdi. Performansı ile dört jüriyi de döndüren Türker, yarışmaya Oğuzhan Koç'un takımında devam etmeye karar verdi.

Mehmet Türker Instagram'da “mehmttrkr” kullanıcı adıyla paylaşım yapıyor.



