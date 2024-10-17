Mehmet Uçum'un sözleri sonrası "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tüm birikimlerine el koyacağız" diyen Ali Mahir Başarır'a Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Köroğlu'ndan tepki

CHP'li Ali Mahir Başarır; 'Mehmet Uçum, 2028'e kadar erken seçim olmayacağını söylemiş. Erken seçim olacak bu bir zorunluluktur. Milyonlarca insan açlık sınırınının altında yaşıyorsa seçim kaçınılmazdır.

Şunu garanti ediyorum, Erdoğan'ın ailesinin, ona yakın iş adamalarının siyasetçilerin birikimlerinden tabi ki yararlanacağız. Ama seçimden sonra, o birikimlerin hesabını soracağız.' demişti.

KÖROĞLU'NDAN TEPKİ: TÜRKİYE KARŞITLARINININ MAŞASISIN

Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarından Ahmet Selim Köroğlu; Ali Mahir Başarır'ın tweetini alıntılayarak "Sen Türk ordusuna satılmış diyen Türkiye karşıtlarının maşasısın. Bu ülkenin liderine, Cumhurbaşkanına böyle ir tehdit yapamazsın. Bu millet sana dersini verir.' notunu düştü!

MEHMET UÇUM NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum; katıldığı televizyon programında 'Kişisel görüşüm Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sistemin taşıyıcısı oldu, iki dönem sistemin Cumhurbaşkanlığı yaptı. Bir 5 yıl daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birikiminden Türkiye'nin faydalanması için adaylık yolunun açılması gerekir. Kişisel düşüncem bu. Eğer yeni bir anayasa yapılırsa, o yeni anayasada meclis mevcut ve önceki cumhurbaşkanlarına aday olma yolu açarsa ayrı konu.' demişti.