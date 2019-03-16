Mehmet Ural Birand son yolculuğuna uğurlandı

Özden ATİK - Murat ÇİMEN/İSTANBUL,(DHA)- GAZETECİ Mehmet Ali Birand'ın ağabeyi Mehmet Ural Birand (85) son yolculuğuna uğurlandı.

Geçirdiği rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Mehmet Ural Birand'ın cenaze törenine ailesi ve yakınları katıldı. Mehmet Ural Birand'ın eşi Nil Birand, kızı Gamze Bilbay ve yeğeni Umur Birand taziyeleri kabul etti. Mehmet Ural Birand'ın cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'nda kılınan öğle namazının ardından Erenköy Mezarlığı'na götürüldü.

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