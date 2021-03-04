Mehmet Yahya Kutluoğlu kimdir? Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın öğretmeniydi…

Ayrıca ÖNDER'den yapılan açıklamada, vakfın kurucusu ve ilk başkanı Yahya Kutluoğlu'nun vefat ettiği ve kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine başsağlığı mesajı paylaşıldı.

Mehmet Yahya Kutluoğlu, 24 Kasım 2019 tarihinde Öğretmenler Günü vesilesiyle verdiği. Bir röportajda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı şu sözlerle anlatmıştı:

"Derslerine girdiğim sınıflarda onun gibi talebe pek fazla yoktu. Recep Tayyip Erdoğan çok düzgün ve şık giyinirdi. Türkçesi, hitap tarzı ve davranışları çok özeldi. Bundan ötürü okulda talebe temsilcisi olarak Talebe Disiplin Kurulu Başkanlığı da yapıyordu. Talebeler üzerinde saygın bir etkisi bulunuyordu. Öğrencilik zamanlarında bir o kadar disiplinli, ciddi, talebe olarak kendisini yetiştirme anlamında faaliyetler içerisindeydi. O diğer talebeler arasında daha değişik bir biçimde karşılanırdı. Yani bir ayrıcalığı, bir saygınlığı bulunuyordu. Böylece güzel makamlara geldi. Liderlik vasfı o zamanlarda başladı."



