Mehmet Yahya Kutluoğlu kimdir? Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın öğretmeniydi…

Uzun süredir yaşlılığa bağlı hastalıklardan dolayı evinde tedavi altında olan Mehmet Yahya Kutluoğlu'nun, 4 Mart 2021 Perşembe sabah saatlerinde vefat ettiği bilgisi paylaşıldı. Mehmet Yahya Kutluoğlu’nun naaşı aynı gün öğle namazının ardından Edirnekapı Mezarlığına defnedildi.
ÖNDER'in kurucusu ve ilk başkanı Mehmet Yahya Kutluoğlu, 1928’de Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Taşçılar Köyü'nde doğdu. Arapçayı ve hafızlığını babasında okumasının ardından ilkokulu köyünde bitiren Mehmet Yahya Kutluoğlu, 1958’de İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden, 1965’te ise İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nden mezun oldu.
11 sene İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü, 2 sene merkez vaizliği, 5 sene imam hatiplik, 2 sene Din Eğitimi Genel Müdürlüğünde personel şubesi müdür yardımcılığı yapan Mehmet Yahya Kutluoğlu, 1979’da Fatih Müftülüğüne vekaleten tayin edildi. 6 sene yurt dışında görev yapan Mehmet Yahya Kutluoğlu, 1985’te İsmailağa Kur’an-ı Kerim Kursu Müdürlüğü'ne atandı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN ÖĞRETMENİYDİ
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul İmam Hatip Lisesinden öğretmeni olan Mehmet Yahya Kutluoğlu'nun cenazesi, öğle namazına müteakip Fatih Camisinde kılınacak cenaze namazının arkasından Edirnekapı Mezarlığında toprağa verildi.
Ayrıca ÖNDER'den yapılan açıklamada, vakfın kurucusu ve ilk başkanı Yahya Kutluoğlu'nun vefat ettiği ve kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine başsağlığı mesajı paylaşıldı.
Mehmet Yahya Kutluoğlu, 24 Kasım 2019 tarihinde Öğretmenler Günü vesilesiyle verdiği. Bir röportajda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı şu sözlerle anlatmıştı:
"Derslerine girdiğim sınıflarda onun gibi talebe pek fazla yoktu. Recep Tayyip Erdoğan çok düzgün ve şık giyinirdi. Türkçesi, hitap tarzı ve davranışları çok özeldi. Bundan ötürü okulda talebe temsilcisi olarak Talebe Disiplin Kurulu Başkanlığı da yapıyordu. Talebeler üzerinde saygın bir etkisi bulunuyordu. Öğrencilik zamanlarında bir o kadar disiplinli, ciddi, talebe olarak kendisini yetiştirme anlamında faaliyetler içerisindeydi. O diğer talebeler arasında daha değişik bir biçimde karşılanırdı. Yani bir ayrıcalığı, bir saygınlığı bulunuyordu. Böylece güzel makamlara geldi. Liderlik vasfı o zamanlarda başladı."