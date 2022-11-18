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  4. Mehmet Yalçınkaya esnaf lokantasından kovuldu mu? Mehmet Şef'in söylenmesi esnafı yıldırdı... "Paranızla bir şeyler yemek istiyorsanız..."

Mehmet Yalçınkaya esnaf lokantasından kovuldu mu? Mehmet Şef'in söylenmesi esnafı yıldırdı... "Paranızla bir şeyler yemek istiyorsanız..."

18.11.2022 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef yarışmasında jüri olan Mehmet Yalçınkaya TikTok'ta yayınlanan bir video ile gündeme geldi. MasterChef Türkiye'nin jüri üyelerinden olan Şef Mehmet Yalçınkaya'nın esnaf lokantasından kovulduğu iddiası sosyal medyayı salladı. Mehmet Yalçınkaya'nın lokantada söylenmesi herkesi yıldırdı. Olayın gerçeği ise ortaya çıktı.

MasterChef jüriliği yapan Mehmet Yalçınkaya'nın esnaf lokantasından kovulduğu anlar sosyal medyayı salladı. Mehmet Yalçınkaya'nın lokantadan kibarca kapı dışarı edildiği anların videosu sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.

Mehmet Yalçınkaya girdiği esnaf lokantasında yağsız et istiyor. Esnafı tavırları ile gıcık edince de Mehmet Yalçınkaya'ya 'servisi kapattık' deyip yol veriyorlar. Mehmet şefin lokantanın sahibinden azar yiyip kapının önüne konmasının gerçek mi yoksa rol mü olduğu merak konusu oldu.

Ekran Alıntısı

SÖYLENİNCE ESNAF MÜDAHALE ETTİ

MasterChef Türkiye'nin jüri üyelerinden olan Şef Mehmet Yalçınkaya, esnaf alttan alsa da "Nereye geldik biz böyle, paramızla yemek yiyemiyoruz" diyerek söylenmeye devam ediyor.

Mehmet Yalçınkaya'nın laflarını duyan lokantanın sahibi Mehmet Yaçınkaya'ya tepki göstererek, "Burada her şey para değildir. Paranızla bir şeyler yemek istiyorsanız ilerde lüks lokantalar var" diyor.

YUYIUYIY

Mehmet Yalçınkaya'ya hizmet vermek istemeyen esnaf 'servisi kapattık' deyip kapıyı gösteriyor.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Exxen kanalına "Esnaf" ismiyle program çekmeye başlayan Mehmet Yalçınkaya, sosyal deney yapmak için bunu gizli kameraya aldırmış. Mehmet Şefin sosyal deneydeki amacı da esnafın paraya şöhrete tamah etmediğini göstermekmiş.

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