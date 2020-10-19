Mehmet Yalçınkaya kızı Sude Yalçınkaya'yı paylaştı! Mehmet Şef'in kızı Sude Instagram'da gündem oldu

MasterChef Türkiye'nin dikkat çeken isimlerinden Mehmet Şef yani Mehmet Yalçınkaya sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden. Özel hayatı ile oldukça merak edilen MasterChef'in Mehmet Şef'i Mehmet Yalçınkaya'nın çocukları da merak ediliyor.

Mehmet Yalçınkaya kızı Sude Yalçınkaya'yı paylaşınca gören hayranları fotoğrafı yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Mehmet Şef'in kızı Sude Yalçınkaya güzelliği ile sosyal medyada olay oldu!

Sude Yalçınkaya da babası gibi başarılı bir isim. Youtube'da yaptığı yayınlarla dikkat çeken Sude Yalçınkaya babasına sevgisini her fırsatta sosyal medyadan dile getiriyor.



Sude Yalçınkaya yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekiyor. Instagram'da aktif olan Yalçınkaya Instagram'ın mavi tıkını da alınca takipçilerinin ilgi odağı oldu.

'BABAN SİNİRLİ Mİ DİYE SORUYORSUN...'



Babası Mehmet Yalçınkaya’nın sinirli olarak anılmasına üzülen Sude Yalçınkaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla konuya açıklık getirmişti. MasterChef Mehmet Yalçınkaya’nın kızı Sude, “Şu fotoğrafa iyi bakın. Ne görüyorsunuz bilmiyorum ama ben her baktığında saçının teline zarar gelmesin diye hayatını adayan bir adam görüyorum. Sürekli soruyordunuz ya bana baban sinirli mi diye. Size yemin ediyorum dünyadaki en kırılgan ve naif adam” ifadelerini kullanmıştı.



