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  4. Mehmet Yalçınkaya MasterChef ekibinin yemek bağışladığı depremzede sayısını açıkladı

Mehmet Yalçınkaya MasterChef ekibinin yemek bağışladığı depremzede sayısını açıkladı

10.02.2023 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketinin ilk gününde MasterChef Türkiye ekibiyle birlikte afet bölgesine giden Şef Mehmet Yalçınkaya, hafta başından beri yemek ulaştırdıkları depremzede sayısını açıkladı.

Mehmet Yalçınkaya MasterChef ekibinin yemek bağışladığı depremzede sayısını açıkladı

6 Şubat Pazartesi sabahı deprem bölgesine gitmek için yola çıkan MasterChef ekibinin yemek bağışı yaptığı vatandaş sayısı takdir topladı.

MasterChef jürileri ve yarışmacıları, Gaziantep Nizip'te büyük mutfaklar kurdu. Hafta başından beri depremzedelere yemek dağıtan MasterChef ekibinin bugüne dek toplam 60 bin vatandaşa ulaştığı bilgisini, ünlü şef Mehmet Yalçınkaya duyurdu.

Mehmet Yalçınkaya MasterChef ekibinin yemek bağışladığı depremzede sayısını açıkladı

Yalçınkaya, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda ''Çok şükür muhteşem bir ekip var burada'' dedi. Mehmet Yalçınkaya'nın paylaştığı videoda eski MasterChef yarışmacısı Fatmanur Uçar'ın da yemek ve tabldot taşıdığı görüldü.

Mehmet Yalçınkaya MasterChef ekibinin yemek bağışladığı depremzede sayısını açıkladı

Mesut Yar, Kubat, Damla Can gibi isimler Mehmet Yalçınkaya'nın videosuna beğeni yağdırdı. Mesut Yar, ünlü şefin paylaşımına ''Aslanım'' yorumunu yaptı.

Mehmet Yalçınkaya MasterChef ekibinin yemek bağışladığı depremzede sayısını açıkladı

Mehmet Yalçınkaya MasterChef ekibinin yemek bağışladığı depremzede sayısını açıkladı

Mehmet Yalçınkaya MasterChef ekibinin yemek bağışladığı depremzede sayısını açıkladı


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