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Mehmet Yalçınkaya MasterChef'ten ayrıldı mı? Tası tarağı topladı! İşte yerine gelecek isim...

24.01.2023 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mehmet Yalçınkaya, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'de 5 sezondur yayınlanan MasterChef Türkiye ile ilgili dikkat çeken bir karar aldı. Twitter başta olmak üzere sosyal medyada yapılan paylaşımlarda Mehmet Şef'in MasterChef'ten ayrıldığı, Acun Ilıcalı'nın da yerine gelecek şefe teklif götürdüğü öne sürülmüştü. Peki, Mehmet Yalçınkaya MasterChef'ten ayrıldı mı? İşte ünlü şefin yerine yarışmaya gelecek isim...

Mehmet Yalçınkaya MasterChef'ten ayrıldı mı? Tası tarağı topladı! İşte yerine gelecek isim...

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun hüri üyesi olduğu MasterChef final yapmasına karşın adından söz ettirmeye devam ediyor. Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın gelecek sezon Masterchef'te olmayacağı öne sürüldü. Acun Ilıcalı'nın Mehmet Yalçınkaya'nın yerine gelecek ismi belirlediği de konuşuluyor. Yeni sezonun All Star formatında yapılacağı konuşulurken Ömür Akkor'a teklif götürüleceği iddia edildi.

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MEHMET YALÇINKAYA MASTERCHEF'TEN AYRILDI MI?

MasterChef Türkiye'nin gelecek sezon All-Star formatıyla yayınlanacağı iddia edilirken Mehmet Yalçınkaya'nın da bazı anlaşmazlıklar nedeniyle programdan ayrıldığı öne sürüldü.

ACUN ILICALI, MASTERCHEF İÇİN ÖMÜR AKKOR'A TEKLİF GÖTÜRECEK

Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklamada bulunulmadı. Fakat sosyal medyada yer alan iddialara göre; Acun Ilıcalı ünlü şefin yerine gelecek jüri üyesini belirledi.

Acun Ilıcalı'nın Ömür Akkor'a teklif yapacağı iddia ediliyor.

ömür

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