MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Mehmet Yalçınkaya’nın oğlunu görenler çok şaşırdı! “Karizma deyince de sen”

Mehmet Yalçınkaya’nın oğlunu görenler çok şaşırdı! “Karizma deyince de sen”

22.05.2023 12:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef’in sevilen jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya’nın oğlu Emre Yalçınkaya’yı görenlerin ağızları açık kaldı. Yakışıklılığı ile büyük beğeni toplayan Emre Yalçınkaya’nın babasına benzerliği dikkat çekti.

Mehmet Yalçınkaya’nın oğlunu görenler çok şaşırdı! “Karizma deyince de sen”

TV 8 ekranlarında yayınlanan MasterChef’in sevilen jüri üyeleri arasında Mehmet Yalçınkaya da yer alıyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede aktif olarak yer alan ve depremzedelere yardımcı olan Mehmet Yalçınkaya’nın oğlunu görenler çok şaşırdı.

mehmet-yalçınkaya-oğlu

İki çocuğu bulunan Mehmet Yalçınkaya’nın oğlu olan Emre Yalçınkaya 27 yaşında. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Yalçınkaya’nın pozları takipçileri tarafından çok beğeniliyor.

emre-yalçınkaya

Babasının izinden giderek hayatını gastronomiye adayan Emre Yalçınkaya’nın pozlarına takipçileri “Karizma deyince de sen”, “Babasının aynısı”, “Yusuf Güney sandım”, “Manzara kadar güzel” yorumlarında bulunuyor.

emre-yalçınkaya1

Işık Üniversitesi mezunu olan 27 yaşındaki Emre Yalçınkaya babasının restoranında çalışıyor.

mehmet

ss

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bikinili pozlarını peş peşe paylaştı! Bikinili pozlarını peş peşe paylaştı!
"Uraz'la ben yatmadım sen yattın" demişti!"Uraz'la ben yatmadım sen yattın" demişti!
Çarkıfelek'in hostesiydi! Son haliyle şaşırttı Çarkıfelek'in hostesiydi! Son haliyle şaşırttı
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Yalçınkaya emre yalçınkaya yaşında ele

En Çok Okunan Haberler

Saatler kala Özdağ açıkladı: 'Sinan Bey bugün duyuracak ama biz...'

Saatler kala Özdağ açıkladı: 'Sinan Bey bugün duyuracak ama biz...'

Bikinisiyle sere serpe uzandı!

Bikinisiyle sere serpe uzandı!

O görüntüler tepki çekmişti! İmamın kendini böyle savundu: 'Bizim...'

O görüntüler tepki çekmişti! İmamın kendini böyle savundu: 'Bizim...'

Hulki Cevizoğlu, Sinan Oğan'ın mesajını böyle yorumladı: 'Hayırlı olsun'

Hulki Cevizoğlu, Sinan Oğan'ın mesajını böyle yorumladı: 'Hayırlı olsun'

O ismi hariç tuttu! "Özellikle Davutoğlu"

O ismi hariç tuttu! "Özellikle Davutoğlu"

Taşeron işçiye müjde! Sona gelindi

Taşeron işçiye müjde! Sona gelindi

İlginizi Çekebilir

“Kariyerim yüzünden ailem beni reddetti ama çok zenginim”

“Kariyerim yüzünden ailem beni reddetti ama çok zenginim”

Köpek balığı saldırısı saniye saniye kamerada! Bir anda denizden fırladı

Köpek balığı saldırısı saniye saniye kamerada! Bir anda denizden fırladı

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Çocuk parkında iki ailenin fotoğraf kavgası kaosa dönüştü

Çocuk parkında iki ailenin fotoğraf kavgası kaosa dönüştü

Fransız gazetesinin seçim haritasındaki hata ülkeyi karıştırdı

Fransız gazetesinin seçim haritasındaki hata ülkeyi karıştırdı

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.