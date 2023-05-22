Mehmet Yalçınkaya’nın oğlunu görenler çok şaşırdı! “Karizma deyince de sen”

TV 8 ekranlarında yayınlanan MasterChef’in sevilen jüri üyeleri arasında Mehmet Yalçınkaya da yer alıyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede aktif olarak yer alan ve depremzedelere yardımcı olan Mehmet Yalçınkaya’nın oğlunu görenler çok şaşırdı.

İki çocuğu bulunan Mehmet Yalçınkaya’nın oğlu olan Emre Yalçınkaya 27 yaşında. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Yalçınkaya’nın pozları takipçileri tarafından çok beğeniliyor.

Babasının izinden giderek hayatını gastronomiye adayan Emre Yalçınkaya’nın pozlarına takipçileri “Karizma deyince de sen”, “Babasının aynısı”, “Yusuf Güney sandım”, “Manzara kadar güzel” yorumlarında bulunuyor.

Işık Üniversitesi mezunu olan 27 yaşındaki Emre Yalçınkaya babasının restoranında çalışıyor.



