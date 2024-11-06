Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'ndan Köfteci Yusuf yorumu! "Bunu deli bile yapmaz"

'Masterchef Türkiye 2024'ün jürisi olan Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna Az Önce Konuştum'a konuk oldu.

Candaş Tolga Işık, uzun süre gündemde kalan Köfteci Yusuf konusunda şeflere fikirlerini sordu. Işık "Önce Köfteci Yusuf için 'Domuz eti koydu' dediler, sonra onu destekleyen bir halk hareketi başladı. Maliyet mantığı da oturmadı bende. Domuz eti kattığında daha düşük maliyetli olmuyor” deyince Mehmet Şef şunları söyledi:



"Verilen gramaja bakılırsa girilecek riske değmez bence. Yani bu kâr amaçlı yapılacak bir şey değil. Bu kadar dükkanı tehlikeye atacak bir hareket değil. Bunu deli bile yapmaz.”

"KARALAMA KAMPANYASI"

Somer Şef ise yaptığı açıklamada "Mantık olarak bir kere 'mantıksız' geliyor maliyet tarafından baktığımızda. Anladığım kadarıyla zaten domuzdan bahsedilen yaban domuzu. Bunun çok daha ucuz, kolay yolları var. Hindi vesaire bunları karıştırsa, kâr amaçlı bir şey yapılsa böyle olur. Ama tabii bu kadar sansasyonel olmaz. İşin içine başka öğeler girmez. Bilmiyorum. Ama genelde ben anlamadığım zaman işin içinde bir gariplik olduğunu hissediyorum ve tamamen kendi sezgilerimle onun adına yapılan 'karalama' kampanyası olduğunu düşünüyorum" dedi.

KÖFTECİ YUSUF NEDEN GÜNDEM OLDU?

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncellediğinde, büyük bir işletme de dikkat çekti. Köfteci Yusuf, 280 bayisi ile son yıllardır büyük bir ivme yakaladı ve birçok yerde şube açtı. Listede, doğal olarak önce ürünlerinde domuz etti kullanıldığı konuşulan Köfteci Yusuf yakından takip edilmeye başlandı. Listede Köfteci Yusuf'un domuz eti saptanan 2 şubesine de yer verildi.