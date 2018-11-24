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Mehmet Yarka, ikinci kez Ak Parti Şırnak adayı

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.11.2018 17:33 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti Şırnak Belediye Başkan adayı olarak açıkladığı Mehmet Yarka, 14 yıl önce de yine AK Parti'den Şırnak belediye başkan adayı olmuştu.  İş insanı Mehmet Yarka, 1963 yılında Şırnak'ta doğdu.

Mehmet Yarka, ikinci kez Ak Parti Şırnak adayı

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti Şırnak Belediye Başkan adayı olarak açıkladığı Mehmet Yarka, 14 yıl önce de yine AK Parti'den Şırnak belediye başkan adayı olmuştu.
İş insanı Mehmet Yarka, 1963 yılında Şırnak'ta doğdu. İnşaat sektöründe olan Yarka, 2004 yılında Ak Parti'den Şırnak belediye başkan adayı oldu ancak kazamadı. Şırnakspor ile Şırnak Sanayi ve Ticaret Odası'nda başkanlık görevlerinde bulunan Yarka, lise mezunu. Mehmet Yarka, evli ve 3 çocuk babası.

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Mehmet Yarka, ikinci kez Ak Parti Şırnak adayıMehmet Yarka, ikinci kez Ak Parti Şırnak adayı

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