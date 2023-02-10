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  4. Mehmet Yaşar Coşkun kimdir? Antis Yapı Mehmet Yaşar Coşkun tutuklandı mı? Hatay'da yıkılan Rönesans Rezidans'ın müteahhitti ile ilgili son dakika gelişmesi!

Mehmet Yaşar Coşkun kimdir? Antis Yapı Mehmet Yaşar Coşkun tutuklandı mı? Hatay'da yıkılan Rönesans Rezidans'ın müteahhitti ile ilgili son dakika gelişmesi!

10.02.2023 19:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkez üslü 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremden en çok etkilenen il Hatay oldu. Hatay'da yüzlerce bina yıkıldı. Depremin derinden hissedildiği Hatay'da enkaz çalışmaları devam ediyor. Mehmet Yaşar Coşkun Hatay Rönesans Rezidansı'nın müteahhitti. Hatay'da 250 konutlu "Cenetten bir kare" reklamlarıyla milyonlarca liraya satışa sunulan bina yerle depremde bir oldu. Peki Rönesans Rezidans müteahhitti Mehmet Yaşar Coşkun kimdir? Antis Yapı Mehmet Yaşar Coşkun tutuklandı mı?

Mehmet Yaşar Coşkun kimdir? Antis Yapı Mehmet Yaşar Coşkun tutuklandı mı? Hatay'da yıkılan Rönesans Rezidans'ın müteahhitti ile ilgili son dakika gelişmesi!

Kahramanmaraş'taki yıkıcı depremler sonrasında Hatay'da içinde bin kişinin yaşadığı 250 daireli Rönesans Rezidans yıkıldı. İnşaat şirketi, 2013'te rezidansın fotoğraflarını sosyal medyadan 'Cennetten bir kare, Rönesans Rezidans’ sloganıyla paylaşmıştı. Bugün akşam saatlerinde Rönesans Rezidans müteahhitti Mehmet Yaşar Coşkun yurt dışına kaçmak isterken İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. Peki Rönesans Rezidans müteahhitti Mehmet Yaşar Coşkun kimdir? Rönesans Rezidans Mehmet Yaşar Coşkun tutuklandı mı? İşte ayrıntılar...

MEHMET YAŞAR COŞKUN KİMDİR?

Mehmet Yaşar Coşkun ve Hüseyin Yalçın Coşkun kardeşler hakkında soruşturma başlatılarak yakalama kararı çıkartılmıştı. İlgili birimler, mimar Mehmet Yaşar Coşkun'un yurt dışına çıkış hazırlığında olduğu dair istihbarat edindi. Mehmet Yaşar Coşkun'un Karadağ'da danışmanlık firması bulunuyor.

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Şirket, 4855 sicil numarası ile Hatay Ticaret Sicil Müdürlüğüne kayıtlı.

Tam Şirket Unvanı: Antis Yapı Ticaret Limited Şirketi

Şirket Ortakları: Mehmet Yaşar Coşkun, Hüseyin Yalçın Coşkun, Dudu Berlin Coşkun.

RÖNESANS REZİDANS MEHMET YAŞAR COŞKUN TUTUKLANDI MI?

Rönesans Rezidans Mehmet Yaşar Coşkun yurt dışına kaçmaya çalışırken İstanbul Havalimanı'nda polis ekiplerince yakalandı.

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Kardeşi Hüseyin Yalçın Coşkun'un ise 2017 yılında şirketleri Antis Yapı'nın merkezini taşıdıkları Karadağ'da olduğu iddia edildi. Yaklaşık 1000 kişinin yaşadığı tahmin edilen rezidansta çok sayıda kişinin enkaz altında kaldığı belirtildi.

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