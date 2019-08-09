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Mehmet Yavuz son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 14:41 | Son Güncelleme

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Yavuz'un cenazesi, memleketi Adıyaman'ın Kahta ilçesinde defnedildi

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz'un cenazesi, memleketi Adıyaman'ın Kahta ilçesinde toprağa verildi.

Böbrek kanseri teşhisiyle yaklaşık 6 ay önce kaldırıldığı Dicle Üniversitesi (DÜ) Onkoloji Hastanesinde yaşamını yitiren Yavuz'un cenazesi Kahta ilçesine getirildi.

Yavuz'un naaşı, cuma namazını müteakip Celaleddin Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Yeni Mezarlık'ta defnedildi.

Cenaze namazına HÜDA PAR Genel Başkanı İshak Sağlam, AK Parti Adıyaman Milletvekilleri Muhammed Fatih Toprak ve Yakup Taş ile partililer ve çok sayıda kişi katıldı.

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cenaze kahta ilçesi Mehmet Yavuz

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