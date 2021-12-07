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Mehmet Yılmaz kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte biyografisi...

07.12.2021 19:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Peyzaj mimarisi denildiğinde ilk akla gelen isimlerden biri olan Mehmet Yılmaz, başarılarıyla Türk bayrağını sayısız defa katıldığı yarışmalarda sallandırdı.

Mehmet Yılmaz kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte biyografisi...

Peki Mehmet Yılmaz kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte bitki tasarımında ustaların ustası olarak tanınan Gregor Lersch'in öğrencisi Mehmet Yılmaz’ın hayat hikayesi…

MEHMET YILMAZ KİMDİR?

Tüm dünyada tanınan Peyzaj Mimarı Mehmet Yılmaz, 1977’de Gaziantep’in Nizip ilçesinde çiftçi bir ailenin oğlu olarak doğdu. 13 yaşındayken Almanya’ya taşınan Yılmaz, ortaokul, lise ve üniversiteyi burada tamamladı.

Bu sırada seralara giderek çiçek suladı ve kendine okul harçlığı çıkardı. Yılmaz henüz daha çocukken Prof.Gregor Lersch’in dikkatini çekti. Prof. Lersch, Yılmaz’ı iş yerine alarak çiçekçiliğin püf noktalarını öğretti. 2010 yılında Prof. Gregor Lersch, iş yeri Lersch Çiçekçilik’i Mehmet Yılmaz’a devretti.

Peyzaj Mimarı Mehmet Yılmaz, 2003 yılında İspanya’da Avrupa kıtasındaki ülkeler arasında düzenlenen çiçekçilik yarışmasında altıncı oldu. 2015 yılında ise Almanya’da düzenlenen Dünya Çiçek Tasarım Yarışması'nda Türkiye adına yarışarak dördüncü oldu. Öte yandan Yılmaz, Almanya’daki birçok çiçek festivaline katılarak sayısız ödül kazandı.

Sosyal medyayı da aktif olarak kullanan ve bazı TV programlarına da çıkan Mehmet Yılmaz, şu anda dünyanın dört bir yanındaki ülkelerde çiçek tasarımı ve aranjman yapıyor. 32 ülkede seminerler veren Yılmaz, Türkiye’yi çiçekçilik alanında tüm dünyada temsil etmeye devam ediyor. Yılmaz, "Kendimle ilgili düşünürken nereden geldiğimi asla unutmuyorum. Köklerim beni ben yapan şey. Bir zanaatkar olarak yaptığım tasarımlara bunları yansıtıyorum" diyor.

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