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Mehmet Yüzügüler son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 22:00 | Son Güncelleme

 İZMİR'de, çoklu organ yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede, 72 yaşında yaşamını yitiren Nazilli eski belediye başkanlarından, Aydın eski milletvekili Mehmet Yüzügüler, kendi adını taşıyan kültür merkezinin önünde düzenlenen törenin ardından son yolcuğuna uğurlandı.

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- İZMİR'de, çoklu organ yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede, 72 yaşında yaşamını yitiren Nazilli eski belediye başkanlarından, Aydın eski milletvekili Mehmet Yüzügüler, kendi adını taşıyan kültür merkezinin önünde düzenlenen törenin ardından son yolcuğuna uğurlandı.

1984 yılında Anavatan Partisi'nden Nazilli Belediye Başkanı seçilen ve 3 yıl başkanlık görevini yürüten, 1987 yılında da aynı partiden Aydın milletvekili seçilip, bir dönem de mecliste görev yapan Mehmet Yüzügüler, İzmir'de, çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede, dün (Salı) yaşamını yitirdi.

Evli ve 2 çocuk babası Yüzügüler için, 3 yıl başkanlığını da yaptığı Nazilli Belediyesi'ne ait olan ve kendi adını taşıyan kültür merkezi önünde, öğle vaktinde tören düzenlendi. Törene, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu, Nazilli Belediye Başkanı İYİ Partili Kürşat Engin Özcan, Efeler Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Fatih Atay, Çalışma ve Sosyal Politikalar ile İçişleri eski bakanlarından Murat Başeskioğlu, çevre il ve ilçelerin belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, muhtarlar, iş insanları, Yüzügüler'in yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

OĞLU TAZİYELERİ KABUL ETTİ

Nazilli Ticaret Odası Meclis Başkanı Gürdal Yüzügüler, diğer yakınları ile birlikte babası için yapılan taziyeleri kabul etti. Yüzügüler'in Türk bayrağına sarılı tabutu, tören kıtasının omuzlarında getirilerek katafalka konuldu. Yüzügüler'in özgeçmişinin okunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Buradaki törende konuşan eski bakanlardan Murat Başeskioğlu, "Nazili değerli bir evladını yitirdi. Soyadı gibi yüzü gülen, insan sevgisiyle dolu bir kardeşimizdi. Sizin belediye başkanınız, bizim de komşumuzdu. Nazilli'ye çok güzel hizmetleri oldu. Allah rahmet eylesin. Biz ondan razıydık, Allah da ondan razı olsun" dedi.

Yüzügüler'in cenazesi, buradaki törenin ardından Koca Cami'ye götürüldü. Öğlende kılınan namazının ardından Eğriboyun Mezarlığı'na götürülen cenaze, gözyaşları içinde toprağa verildi.

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