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Mehmetçiğe destek için 20 ton elma gönderdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 13:26 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde çiftçiler, Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan askerlere destek olmak amacıyla 20 ton elma gönderdi.

Mehmetçiğe destek için 20 ton elma gönderdiler

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde çiftçiler, Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan askerlere destek olmak amacıyla 20 ton elma gönderdi.
Çivril Belediyesi, Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak amacıyla kampanya başlattı. Kampanyaya katılan üreticilerin bağışladığı 20 ton elma, Kızılay aracılığıyla kamyonlara yüklenerek Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine gönderildi. Elmaların yüklendiği kamyon, dualar ve asker selamı eşliğinde yola çıktı.
Düzenlenin kampanyaya ile ilgili bilgi veren Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural, "Mahalle muhtarlarımız, Çivrilli çiftçilerimiz ve vatandaşlarımızın destekleriyle ilçemizin dört bir yanından topladığımız elmaları Akçakale'de bulunan askeri birliklere teslim etmek üzere yola çıkardık. Allah, askerlerimizin ayaklarına taş değdirmesin" dedi.

FOTOĞRAFLI

Mehmetçiğe destek için 20 ton elma gönderdiler

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