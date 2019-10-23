Mehmetçiğe paramotordan asker selamı yolladı

Aydın'ın Didim ilçesinde, kendi imalatı paramotorla Bafa Gölü üzerinde uçan Hakan Atamtürk, havada Türk bayrağı açıp Barış Pınarı Harekatı'nda görevli Mehmetçiğe selam yolladı.

Didim'de yaşayan emekli 51 yaşındaki Atamtürk, paramotorla Bafa Gölü semalarında uçtu. Havada Türk bayrağı açan Hakan Atamtürk, Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiğe destek olmak amacıyla da asker selamı verdi.

AA muhabirine açıklama yapan Atamtürk, amatör olarak hava sporlarıyla uğraştığını, Türk askerinin yanında olduğunu göstermek için bu uçuşu gerçekleştirdiğini söyledi.

Hakan Atamtürk, "Yaklaşık bin metre yükseklikte askerlerimize selam gönderdim. Türk bayrağını da açarak farkındalık yaratmak istedim. Askerlerimize selam olsun, Türk askeri var olsun." dedi.

