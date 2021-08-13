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‘‘Mehmetçiği Tehlikeye Atmak Söz Konusu Olamaz’’

13.08.2021 21:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pakistan’da temaslarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan’ın başkenti Kabil’deki uluslararası havaalanının işletilmesi konusunun gelecek günlerde şekilleneceğini söyledi;

‘‘Mehmetçiği Tehlikeye Atmak Söz Konusu Olamaz’’

Pakistan’da temaslarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan’ın başkenti Kabil’deki uluslararası havaalanının işletilmesi konusunun gelecek günlerde şekilleneceğini söyledi; ‘‘Mehmetçiği tehlikeye atmamız söz konusu olamaz’’ dedi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan’daki temaslarının ardından Türkiye’nin İslamabad Büyükelçiliği’nde Afganistan’daki durumla ilgili açıklamalarda bulundu. Akar, başkent Kabil’deki uluslararası havaalanının işletilmesi konusunun gelecek günlerde şekilleneceğini belirtti ve ‘‘Mehmetçiği tehlikeye atmamız söz konusu olamaz’’ dedi.

Akar, Pakistan ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Başbakan İmran Han, Savunma Bakanı Pervez Khattak, Savunma Üretim Bakanı Zobaida Jalal ve Orgeneral Qamar Javed Bajwa ile biraraya geldi.

Türkiye’nin Kabil’deki Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı’nın işletilmesi amacının Afganistan’ın izole bir devlet haline dönüşmesine engel olmak olduğunu belirten Akar, “Kabil’deki havaalanının kapatılması durumunda ülkedeki diplomatik misyonların tamamının çekileceğine yönelik açıklamalar var. Böyle bir şeyin Afgan kardeşlerimiz için arzu edilen bir durum olmadığını hepimiz biliyoruz. Bu nedenle biz havaalanının açık kalmasının faydalı olacağına yönelik görüşlerimizi paylaşmaya devam ediyoruz’’ diye konuştu.

Bu konunun gelecek günlerde şekilleneceğini kaydeden Akar, konuyla ilgili temasların ilgili bakanlık ve kurumlarla işbirliği içinde sürdüğünü aktardı.

‘‘Sınırlarda her türlü tedbir alındı’’

Akar, Afganistan’da yaşanan çatışmaların ardından İran üzerinden Türkiye’ye yasadışı yollarla girmeye çalışan Afganlar’la ilgili soruları da yanıtladı.

Akar sınırdaki durumla ilgili ‘‘gerçek dışı iddialar’’ olduğunu belirtti. Akar, İran sınırında olası hareketliliğe karşı, “Yerinde ve zamanında her türlü tedbir alındı, alınmaya devam ediliyor’’ dedi.

Milli Savunma Bakanı, İran sınırıyla alakalı olmayan görüntüler paylaşılarak konuyla ilgili kamuoyunda farklı bir algı oluşturulmaya çalışıldığını söyledi.

Birliklerin sınırlara hakim olduğunu vurgulayan Akar, sınır güvenliğinin tek bir hat olarak değerlendirilmemesi gerektiğini, alınan tedbirlerin sınır hattından başlayarak, arkasındaki bölgeleri, kontrol noktaları ile şehir merkezlerini de kapsadığını kaydetti.

Hulusi Akar, ‘‘Bu kapsamda başta İçişleri Bakanlığı olmak üzere ilgili diğer tüm bakanlık, kurum ve kuruluşlarla yakın iş birliği içinde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Yerinde ve zamanında her türlü tedbir alındı, alınmaya devam ediliyor’’ ifadelerini kullandı.

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