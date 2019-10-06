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"Mehmetçiğimizle omuz omuzayız"

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.10.2019 16:48 | Son Güncelleme

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: - "(Fırat'ın doğusuna yönelik olası harekat) Türk milleti ve Vatan Partisi olarak, her cephede üstün yetenekli komutanlarımızla ve kahraman Mehmetçiğimizle yürek yüreğe, omuz omuzayız"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Fırat'ın doğusuna yönelik olası harekata ilişkin, "Türk milleti ve Vatan Partisi olarak, her cephede üstün yetenekli komutanlarımızla ve kahraman Mehmetçiğimizle yürek yüreğe, omuz omuzayız." ifadesini kullandı.

Perinçek, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Fırat'ın doğusundaki askeri harekatın başlatılmak üzere olduğunu öğrendiklerini bildirdi.

"Türk milleti ve Vatan Partisi olarak, her cephede üstün yetenekli komutanlarımızla ve kahraman Mehmetçiğimizle yürek yüreğe, omuz omuzayız." değerlendirmesinde bulunan Perinçek, TSK'nin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında olduğu gibi Fırat'ın doğusuna yönelik harekatta da başarılı olacağına inandıklarını vurguladı.

Perinçek, bu mücadelede her türlü bozgunculuğun ve kirli propagandanın kararlı olarak karşısında olduklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye'mizin, Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğü konusunda her zaman vurguladığı güvencelere gösterdiği bağlılık, bölge ve dünya ölçeğindeki ittifak birikimimizi güçlendirecek ve kesin zafere katkıda bulunacaktır."

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Fırat'ın doğusuna yönelik askeri harekat Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek

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