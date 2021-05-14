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  4. Mehmetçiğin dikkati, Doğu Akdeniz'de faciayı önledi

Mehmetçiğin dikkati, Doğu Akdeniz'de faciayı önledi

14.05.2021 13:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Libya açıklarında batmak üzere olan şişme bottaki 97 düzensiz göçmen, bölgede görev yapan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 'TCG Gaziantep' personelinin girişimi ve Libya Sahil Güvenliği'nin müdahalesiyle kurtarıldı.

Mehmetçiğin dikkati, Doğu Akdeniz'de faciayı önledi

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Libya açıklarında görevli 'TCG Gaziantep' fırkateyni personeli, 13 Mayıs'ta Khoms Limanı'nın 28 mil açığında, içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot tespit etti. Botun bir bölümünün söndüğü ve göçmenlerin büyük tehlikede olduğunun fark edilmesi üzerine bölgede bulunan 'TCG Göksu' fırkateynindeki helikopter hemen havalandı. Libya Sahil Güvenlik Komutanlığı'na durumun bildirilmesinin ardından askeri helikopter ve 'TCG Gaziantep' fırkateyni ile düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bot yakından takip edilerek, emniyete alındı. Libya Sahil Güvenlik unsurlarının bölgeye gelmesinin ardından 97 göçmen, bulundukları bottan alındı. Göçmenlerin terk etmelerinin hemen ardından botun batması, olası facianın önüne geçildiğinin en büyük göstergesi olarak nitelendirildi.

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Güvenlik kaynakları, Libya açıklarında görevli fırkateyn personelinin bu hafta içinde yardım çağrısında bulunan 123 düzensiz göçmenin kurtarılmasında da önemli rol oynadığını belirterek, Libya açıklarında görev yapılan, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait gemilerin bölgede muhtemel can kayıplarının önlenmesine büyük katkı sağladığını aktardı.

DHA

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