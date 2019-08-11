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Mehmetçiğin Küpeli Dağı'nda bayram mesaisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 16:11 | Son Güncelleme

MARDİN, Siirt ve Şırnak'ın kesiştiği, ulaşımın sadece havadan yapıldığı ve terörle mücadelede önemli konumda olan Küpeli (Gabar) Dağı'ndaki üs bölgelerinde görev yapan askerler, Kurban Bayramı'na vatan nöbetinde girdi.

Mücahit YOLCU- Emrah KIZIL- Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- MARDİN, Siirt ve Şırnak'ın kesiştiği, ulaşımın sadece havadan yapıldığı ve terörle mücadelede önemli konumda olan Küpeli (Gabar) Dağı'ndaki üs bölgelerinde görev yapan askerler, Kurban Bayramı'na vatan nöbetinde girdi. Bayram sabahı dua edip, kurban kesen Mehmetçik, önce komutanları ve silah arkadaşları, ardından da ailelerini telefonla arayıp bayramlaştıktan sonra operasyona çıktı. Küpeli Dağı'ndaki geçiş noktalarını gündüz ve gece görüş sistemleriyle 24 saat gözetim altında tutan Mehmetçik, tespit edilen hareketliliğe tank, top ve çok namlulu roketatarlarla anında müdahale edip, Irak ve Suriye'den yurda terörist girmesini engelliyor.

Küpeli Dağı'nda konuşlu 6'ncı Komando Tugayı'na bağlı Yağızoymak Tabur Komutanlığı ve bağlı üs bölgelerinde görev yapan askerler, Kurban Bayramı'na mesaide girdi. Şırnak, Mardin ve Siirt'in kesiştiği ve terörle mücadelede önemli konuma sahip Yağızoymak Tabur Komutanlığı bünyesinde hakim noktalardaki 4 üs bölgesinde bayram günü, askerlerin dualar eşliğinde kurban kesimiyle başladı. Komutanları ve silah arkadaşlarıyla bayramlaşan Mehmetçik, bin 440 rakımlı Gemi Tepe üs bölgesinde ailelerini telefonla arayıp bayramlaştı.

ULAŞIMIN HAVADAN YAPILDIĞI BÖLGEYE KOMUTANDAN ZİYARET

Ulaşımın sadece havadan helikopterle yapılabildiği Yağızoymak Tabur Komutanlığı'ndaki askerleri ziyaret eden Yağızoymak 3'üncü Motorize Piyade Tabur Komutanı Piyade Binbaşı Salih Alasu, üs bölgesinde bulunan mevzilerde nöbet tutan Mehmetçik ile bir araya gelip, bayramlaştı. Mevziye gelen Alasu, askerlere sürpriz yapıp, telefonla ailelerini aradı. Mevzideki askerler, telefonla görüştükleri ailelerinin bayramını kutladı.

'GÖREVİMİZİ MİLLETİMİZDEN ALDIĞIMIZ GÜÇ VE İNANÇLA GERÇEKLEŞTİRİYORUZ'

Piyade Binbaşı Salih Alasu, milletten aldıkları güç ve inançla göre yaptıklarını belirterek, "Taburumuz adını üs bölgesi batısında bulunan Yağızoymak Köyü'nden almaktadır. Birliğimiz, terörle mücadele harekatı kapsamında kuzey ve batıdan yapılacak geçişleri engellemek, Gabar Dağı bloğunda muhtemel sığınak noktalarını bulmak, yok etmek maksadıyla keşif, gözetleme ve pusu faaliyeti icra etmektedir. Görevimizi, milletimizden aldığımız güç ve inançla yerine getirmekteyiz. Bu vesileyle şehit aileleri, gazilerimiz ve tüm milletimizin Kurban Bayramı'nı kutlarız" dedi.

1'inci Bölük Komutanı Piyade Teğmen Çağrı Buz ise şunları söyledi:

"Bulunduğumuz yer Gemi Tepe Üs Bölgesidir. Üs bölgesi, tank, havan, hafif ve ağır makineli tüfekler, gece ve gündüz görüş sistemleriyle donatılmıştır. En önemlisi de bu vatan için bayrak için canı seve seve etmeye yemin etmiş kahraman Mehmetçiklerimizle görevimizin başındayız. Gabar bölgesinde görev yapmanın vermiş olduğu gurur ile başta şehit ve gazi ailelerimiz olmak üzere asil milletimizin mübarek kurban Bayramı'nı kutluyoruz."

TERÖRİSTLERİN, IRAK VE SURİYE'DEN YURDA GEÇİŞLER ÖNLENİYOR

Terörle mücadelede etkin görev yürüten üs bölgelerindeki askerler, Küpeli Dağı'ndaki geçiş noktalarını yüksek çözünürlüklü ve termal kameralarla 24 saat izliyor. Mehmetçik, dağdaki hareketlilikleri kameralardan tespit edip, tank, top ve çok namlulu roketatarlarla anında müdahale ederek, teröristlerin Irak ve Suriye'den yurda girişini önlüyor.

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