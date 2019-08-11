Mehmetçiğin Küpeli Dağı'nda bayram mesaisi

Mücahit YOLCU- Emrah KIZIL- Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- MARDİN, Siirt ve Şırnak'ın kesiştiği, ulaşımın sadece havadan yapıldığı ve terörle mücadelede önemli konumda olan Küpeli (Gabar) Dağı'ndaki üs bölgelerinde görev yapan askerler, Kurban Bayramı'na vatan nöbetinde girdi. Bayram sabahı dua edip, kurban kesen Mehmetçik, önce komutanları ve silah arkadaşları, ardından da ailelerini telefonla arayıp bayramlaştıktan sonra operasyona çıktı. Küpeli Dağı'ndaki geçiş noktalarını gündüz ve gece görüş sistemleriyle 24 saat gözetim altında tutan Mehmetçik, tespit edilen hareketliliğe tank, top ve çok namlulu roketatarlarla anında müdahale edip, Irak ve Suriye'den yurda terörist girmesini engelliyor.

Küpeli Dağı'nda konuşlu 6'ncı Komando Tugayı'na bağlı Yağızoymak Tabur Komutanlığı ve bağlı üs bölgelerinde görev yapan askerler, Kurban Bayramı'na mesaide girdi. Şırnak, Mardin ve Siirt'in kesiştiği ve terörle mücadelede önemli konuma sahip Yağızoymak Tabur Komutanlığı bünyesinde hakim noktalardaki 4 üs bölgesinde bayram günü, askerlerin dualar eşliğinde kurban kesimiyle başladı. Komutanları ve silah arkadaşlarıyla bayramlaşan Mehmetçik, bin 440 rakımlı Gemi Tepe üs bölgesinde ailelerini telefonla arayıp bayramlaştı.