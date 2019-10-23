HABER

"Mehmetçiğin sahadaki başarısı, masada taçlandırıldı"

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.10.2019 11:02 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu: - "Kahraman Mehmetçiğimizle sahada elde edilen üstün başarı, masada elde edilen diplomatik başarı ile taçlandırıldı"

ALİ KEMAL AKAN - AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, kahraman Mehmetçiğimizle sahada elde edilen üstün başarı, masada elde edilen diplomatik başarı ile taçlandırıldı." dedi.

Akbaşoğlu, Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında Suriye konusunda imzalanan mutabakata ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD ile yapılan anlaşmadan ve kazanımlardan sonra, Rusya ile yapılan görüşmeler neticesinde varılan anlaşmayla, "terör unsurlarının bölgeden tamamen uzaklaştırılması, Suriye'nin toprak bütünlüğüne katkı sağlanması" üzerinde uzlaşıldığını belirtti.

"Terör unsurları kalıcı olarak bölgemizden uzaklaştırılacak, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve bölgenin istikrara kavuşması sağlanacak. Suriyeli kardeşlerimiz güvenli bölgeye yerleştirilecek." diyen Akbaşoğlu, Türkiye'nin, kararlı tutumuyla bölgesinin sorunlarını çözüme kavuşturma noktasında sonuç elde ettiğinin altını çizdi.

Akbaşoğlu, şunları kaydetti:

"Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, kahraman Mehmetçiğimizle sahada elde edilen üstün başarı, masada elde edilen diplomatik başarı ile taçlandırıldı.

Türkiye kritik eşiğe gelmiştir. Bölgesindeki sorunları çözerek bu eşiği yeni kazanımlarla aşacak, adil ve merhametli yeni bir dünyanın güçlü ve lider ülkesi olacaktır."

İsmini duyan şaşıp kalıyor! Yokluk yemeği diyorlardı, şimdi yoğun ilgi görüyorİsmini duyan şaşıp kalıyor! Yokluk yemeği diyorlardı, şimdi yoğun ilgi görüyor
Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Esed' açıklamasıBakan Çavuşoğlu'ndan 'Esed' açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD'nin verdiği sözler tam manasıyla yerine getirilmiş değilCumhurbaşkanı Erdoğan: ABD'nin verdiği sözler tam manasıyla yerine getirilmiş değil
Anahtar Kelimeler:
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu Barış Pınarı Harekatı Soçi

En Çok Okunan Haberler

ABD'den flaş Türkiye açıklaması! YPG'ye açık açık sırt döndüler!

ABD'den flaş Türkiye açıklaması! YPG'ye açık açık sırt döndüler!

MSB'den 6 maddelik kritik Suriye açıklaması!

MSB'den 6 maddelik kritik Suriye açıklaması!

Terim'den flaş Belhanda sözleri!

Terim'den flaş Belhanda sözleri!

G.Saray Avrupa'da yine kayıp! Tur şansını zora soktu

G.Saray Avrupa'da yine kayıp! Tur şansını zora soktu

Trump'tan bir Türkiye açıklaması daha!

Trump'tan bir Türkiye açıklaması daha!

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meclis'te gerginlik! 'Kobani'de yaptığınız hainliği burada da yapıyorsunuz'

Meclis'te gerginlik! 'Kobani'de yaptığınız hainliği burada da yapıyorsunuz'

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İlk karar hayata geçirildi

İlk karar hayata geçirildi

HDP'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ifadeleri TBMM'yi karıştırdı!

HDP'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ifadeleri TBMM'yi karıştırdı!

Diğer Haberler
Bakan Çavuşoğlu: Suriye mutabakatı tarihe geçti

Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Esed' açıklaması

Son dakika! Erdoğan: ABD'nin verdiği sözler tam manasıyla yerine getirilmiş değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD'nin verdiği sözler tam manasıyla yerine getirilmiş değil

İYİ Parti'den dikkat çeken 'anket' açıklaması

İYİ Parti'den dikkat çeken 'anket' açıklaması

Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'İncirlik' çağrısı!

Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'İncirlik' çağrısı!

MHP Üzümlü İlçe Başkanı hayatını kaybetti

MHP'li ilçe başkanı hayatını kaybetti

'Nöbetçi bakan' uygulaması başlıyor! Ziya Selçuk ilk olacak

'Nöbetçi bakan' uygulaması başlıyor! Ziya Selçuk ilk olacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.