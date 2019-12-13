HABER

Mehmetçiğin yaralı bulduğu kızıl şahin tedavi altına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 14:25 | Son Güncelleme

Mehmetçiğin yaralı bulduğu kızıl şahin tedavi altına alındı

Mehmetçiğin yaralı bulduğu kızıl şahin tedavi altına alındı

Hatay'ın Kumlu ilçesindeki Suriye sınırında görevli Mehmetçik tarafından yaralı bulunan kızıl şahin, tedavi altına alındı.

Suriye sınırındaki karakolda görev yapan askerler, arazide yaralı kızıl şahin buldu. Askerler, kuşu, iletişime geçtikleri Hatay Tabiatı Koruma Derneği yetkililerine teslim etti.

Kızıl şahin, dernek bünyesindeki gönüllü veteriner hekimin yaptığı ilk müdahalenin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Hatay Şubesi yetkililerine ulaştırıldı.

Sağ kanadından yaralandığı belirlenen kızıl şahin, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Hatay Tabiatı Koruma Derneği Başkanı Abdullah Öğünç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Benzer olaylar son yıllarda sıkça karşımıza çıkıyor. Özellikle askerimizin yaban hayata ilgisi, duyarlı yaklaşımı birçok türden yaralı hayvanın kurtulmasına vesile oldu. Türk askerimize hassasiyetinden dolayı çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Mehmetçiğin yaralı bulduğu kızıl şahin tedavi altına alındı<br />

PARTNER Aşık olduğu adamı görünce hayatının şokunu yaşadı! Aşık olduğu adamı görünce hayatının şokunu yaşadı!
Antalya Kemer Tahtalı’da kar keyfiAntalya Kemer Tahtalı’da kar keyfi
Öğretmenleri işi bırakan kolejin velileri, il milli eğitim müdürlüğü önünde toplandıÖğretmenleri işi bırakan kolejin velileri, il milli eğitim müdürlüğü önünde toplandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hatay mehmetçik tedavi Yaralı kızıl şahin

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Davutoğlu Gelecek Partisi'nin ilkelerini açıkladı

Ahmet Davutoğlu Gelecek Partisi'nin ilkelerini açıkladı

Muhammed Dahlan kırmızı listeye alındı!

Muhammed Dahlan kırmızı listeye alındı!

Hamdi Alkan'ın kızından iddialı paylaşım

Hamdi Alkan'ın kızından iddialı paylaşım

Mucize Doktor'a Doktor Ela damga vurdu! Sosyal medyayı salladı

Mucize Doktor'a Doktor Ela damga vurdu! Sosyal medyayı salladı

Cem Uzan'dan Davutoğlu ve Babacan hakkında sert sözler

Cem Uzan'dan Davutoğlu ve Babacan hakkında sert sözler

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu'ndaki isimler!

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu'ndaki isimler!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

3 büyük ilde operasyon! Aralarında polis, doktor...

3 büyük ilde operasyon! Aralarında polis, doktor...

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Demirtaş'la ilgili o habere HDP'den yalanlama!

Demirtaş'la ilgili o habere HDP'den yalanlama!

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan aile dostunun cenaze namazına katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan aile dostunun cenaze namazına katıldı

Son dakika: Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç için istenen ceza belli oldu

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç için istenen ceza belli oldu

Milli Savunma Bakanlığı paylaştı! İşte terör tünelleri

Milli Savunma Bakanlığı paylaştı! İşte terör tünelleri

Sultanahmet meydanı'nda silahlı kavga : 2 yaralı

Sultanahmet meydanı'nda silahlı kavga : 2 yaralı

Adana Kebap ve Şalgam Festivali yapılacak mı? Valilik açıkladı

Valilik'ten Adana Kebap ve Şalgam Festivali açıklaması

Adnan Oktar davasında flaş tahliye kararları!

Adnan Oktar davasında flaş tahliye kararları!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.