Mehmetçiğin yılbaşı mesaisi; gözünüz arkada kalmasın Özel

Yurtiçinde ve yurtdışında terörle mücadelede etkin ve caydırıcı görev yürüten Mehmetçik, 2019'a mesaide girdi. Şırnak'taki 1175 rakımlı Görmeç Üs Bölgesi'nde görev yapan askerler de yeni yılı, çevresindeki karla kaplı Cudi, Gabar, Namaz ve Ciraf olarak da bilinen Yassı dağları arasında karşıladı. 6'ncı Komando Tugayı komutasındaki Görmeç Üs Bölgesi'nde görev yapan Mehmetçiğin, yeni yıla görev başında girmesine, Demirören Haber Ajansı (DHA) ekibi de tanıklık etti.

ÇIĞ ŞEHİTLERİ UNUTULMADI

Karla kaplı ve yağışın etkisini sürdürdüğü üs bölgesindeki askerler, Şırnak'ın Görmeç köyünde 1 Şubat 1992'de üzerlerine çığ düşmesi sonucu şehit olan Bolu Komando Tugayı'nın 2'si subay 65 asker ve hayatını kaybeden 25 vatandaşı, eksi 7 derecede andı. Çığ düşmesi sonucu şehit olan askerlerin anısına, üzerinde isimlerinin de yazılı olduğu üs bölgesinde yapılan Görmeç Çığ Şehitleri Anıtı önünde hep birlikte Görmeç Andı'nı okuyan askerler, karla kaplı dağlık alanda arama ve tarama yaptı.

MEVZİDE YENİ YIL ZİYARETİ

6'ncı Komando Tugay Komutan Yardımcısı Albay Metin Özdemir ise beraberindeki komutanlarla birlikte üs bölgesindeki askerleri 2019'un ilk dakikalarında nöbet tuttukları mevzilerde ziyaret etti. Albay Özdemir ile beraberindeki komutanlar, yeni yılını kutladıkları askerlerle bir süre sohbet etti. Komutanlar, ardından cep telefonuyla aradıkları askerlerin ailelerinin de yeni yılını kutladı. Evlatlarının kendilerine emanet olduğunu söyleyen komutanlar, telefonu askerlere verdi. Askerler de aileleriyle cep telefonuyla konuşup, yeni yıl dileklerini iletti. Albay Özdemir ve beraberindekiler, 2019'a nöbet arasında giren üs bölgesindeki bazı askerleri de dinlendikleri alanda ziyaret etti. Askerler, burada komutanlarıyla birlikte sobada pişirilen kestaneden yiyip, çay içti. Bir asker de 'Gesi Bağları' türküsünü seslendirdi.