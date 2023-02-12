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Mehmetçik, 10 yaşındaki Eylül Kılıç’ı, yeraltı görüntüleme cihazıyla bularak 147’nci saatte sağ olarak kurtardı

12.02.2023 19:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

“Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Gaziantep’te İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, depremin 147’nci saatinde 10 yaşındaki Eylül Kılıç’ı enkazdan sağ olarak kurtardı.

Mehmetçik, 10 yaşındaki Eylül Kılıç’ı, yeraltı görüntüleme cihazıyla bularak 147’nci saatte sağ olarak kurtardı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nizip ilçe merkezi Furkan Apartmanı enkazından ses geldiğine dair alınan ihbarı değerlendirerek olay yerine gitti. Ekipler, jandarma envanterinde bulunan yeraltı görüntüleme cihazı ile dün gece saat 22.00'de dört farklı noktada tespit yaparak bu noktaların ikisinde zayıf ısı kaynağı tespit ettiler. Arama kurtarma çalışmalarını başlatan jandarma ekipleri, yaklaşık 9 saatlik bir çalışma ile bu sabah saat 07.00'de Eylül Kılıç’ı sağ olarak ulaştılar.

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6 gündür enkaz altında yaşam mücadelesi veren Eylül Kılıç’ın yarı baygın olduğu görülürken ısı battaniyesine sarılarak ambulansa taşındı. Bu sırada enkaz başında bulunan vatandaşlar, tekbir ve alkış sesleriyle Eylül’ün kurtuluşunun sevincini hep birlikte yaşadı.

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Arama kurtarma faaliyetlerinde de aralıksız olarak sahada olan askerler, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, envanterinde bulunan yeraltı görüntüleme cihazı ve operatörü ile enkaz altındaki arama kurtarma faaliyetlerinde AFAD ile koordineli olarak çalışmalarına devam ediyor.

"MEHMETÇİK KÖY VE MAHALLELERE YARDIM ULAŞTIRDI"

Gaziantep’te il Jandarma Komutanlığına bağlı askerler, arama kurtarma faaliyetlerine aralıksız katılırken depremden zarar gören vatandaşlara da havadan ve karadan yardım malzemeleri ulaştırmaya devam ediyor.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un koordinasyonunu yürüttüğü Gaziantep'teki deprem çalışmaları kapsamında AFAD tarafından organize edilen yardım malzemeleri, depremzedelere ulaştırılmaya devam ediyor.

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532 köyün tamamına helikopterlerle yardım malzemeleri ulaştırılırken, havadan yapılan yardımların yanı sıra karadan da çadır, battaniye, erzak, soba, ısıtıcı, giysi gibi ihtiyaç malzemelerinin dağıtımı devam etti.

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Gaziantep’in İslahiye, Nurdağı ve Nizip ilçelerinde aralarında dağ köylerinin de bulunduğu 532 köyün tamamına ve 182 mahalleye 5 bin 812 koli giyim malzemesi, 1371 koli battaniye 2 bin 723 koli erzak, 3 bin 168 çadır, 388 elektrikli ısıtıcı götürüldü.

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Mehmetçik, Gaziantep jandarma bölgesindeki afet bölgelerinde 447 araç ve 4 bin 210 askeri personelle arama kurtarma çalışmalarına katılırken, enkazdan kurtarılan vatandaşların hastaneye ulaştırılmasını sağladıkları gibi çadır ve konteyner kurulumunda da diğer ekiplere destek sağlıyorlar.

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Bu arada deprem bölgesinde köy ve mahallelere havadan ve karadan yardım malzemesi götüren Mehmetçiğin gönderilen kıyafetleri çocuklara kendi elleriyle giydirme görüntüleri de içleri ısıtıyor.

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