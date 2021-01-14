Mehmetçik, 110 yaşındaki emekli güvenlik korucusunu unutmadı

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba ve Hilal Belde Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, 110 yaşındaki emekli güvenlik korucusu Musa Babat’ı evinde ziyaret etti.

Şenoba ve Hilal Belde Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şenoba’da yaşayan ve görev süresi boyunca çeşitli hizmetlerde bulunan Musa Babat’ı evinde ziyaret etti. Musa Babat, ’’Unutulmadığımı, değerli olduğumu hissettiren bu anlamlı ziyaretten dolayı çok mutluyum. Allah Mehmetçiğimizi her türlü bela ve olaydan korusun, Allah güçlerine güç katsın. Bu anlamlı ziyaretten dolayı Şenoba ve Hilal Karakol Komutanlığı personellerine teşekküre ve şükranlarımı sunuyorum" dedi.



