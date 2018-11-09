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Mehmetçik, arıza ekipleriyle elektrik direklerini taşıyıp, arızayı giderdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 17:55 | Son Güncelleme

VAN'ın Başkele ilçesinde etkili olan kar yağışı ve şiddetli fırtına nedeniyle elektrik direkleri devrildi. Enerji kesintisinin yaşandığı 2 mahalle için seferber olan askerler, arıza ekipleriyle birlikte direkleri taşıyıp bölgeye götürdü.

Mehmetçik, arıza ekipleriyle elektrik direklerini taşıyıp, arızayı giderdi

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN'ın Başkele ilçesinde etkili olan kar yağışı ve şiddetli fırtına nedeniyle elektrik direkleri devrildi. Enerji kesintisinin yaşandığı 2 mahalle için seferber olan askerler, arıza ekipleriyle birlikte direkleri taşıyıp bölgeye götürdü. Direkler yeniden dikildi ve mahallelere elektrik verildi.
Başkele ilçesinde etkili olan kar yağışı ve şiddetli fırtınada elektrik direkleri devrildi. Bu nedenle ilçeye bağlı Geçitvermez ve Sualtı mahallelerinde elektrikler kesildi. Yağış ve fırtına nedeniyle karla kaplı bölgeye yürüyerek ulaşmaya çalışan Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekiplerinin yardımına Mehmetçik yetişti. Askerler, VEDAŞ ekipleriyle birlikte elektrik direklerini bölgeye taşıdı. Mehmetçiğin yardımıyla devrilen direkler yeniden dikilip, arıza kısa sürede giderilerek 2 mahalleye enerji verildi.
VEDAŞ Van İl Müdürü Beytullah Özbayram, ekiplerinin yardımına koşan Mehmetçiğe teşekkür etti. Özbayram, "Ekiplerimiz onarım için bu bölgeye intikal etti. Ancak gerek arazi şartları, gerekse de hava koşulları nedeniyle oldukça zorlandık. Askerlerimiz sağ olsunlar yardımımıza gelerek arızayı kısa sürede onarmamıza yardımcı oldular. Çalışmalarımızda bizlere yardımcı olan Mehmetçiğimize teşekkür ederim" dedi.

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Mehmetçik, arıza ekipleriyle elektrik direklerini taşıyıp, arızayı giderdiMehmetçik, arıza ekipleriyle elektrik direklerini taşıyıp, arızayı giderdiMehmetçik, arıza ekipleriyle elektrik direklerini taşıyıp, arızayı giderdi

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