Mehmetçik, derin kar ve dondurucu soğukta zirvede

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, terörle mücadele kapsamında 1 metreyi geçen karda operasyona çıkan komandoların zirveye tırmanırken çekilen görüntüsünü sosyal medyada paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabında paylaşılan video ve fotoğraflar, Türk Silahlı Kuvvetleri birliklerinin, ağır kış şartlarında karşılaştıkları engelleri nasıl aştığını gösterdi. Terörle mücadele çalışmaları kapsamında operasyona çıkan komandoların, 1 metreyi geçen karda zirveye tırmanırken çekilen video ve fotoğrafları, Twitter'da paylaşıldı. Karla kaplı arazide dondurucu soğukta yürüyen komandoların görüntüsü, "Müşahede, muhakeme, icra. Derin kar ve şiddetli soğuktaki intikal sonrası komandolarımız zirvede" notuyla yayınlandı.
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