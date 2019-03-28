"Mehmetçik", "Devrim"e komşu oldu

ESKİŞEHİR (AA) - EMRAH YAŞAR - Türkiye'nin ilk buharlı lokomotifi "Karakurt"a esin kaynağı olan ve yıllarca Ankara'daki Gençlik Parkı'nda gezintilerde kullanılan "Mehmetçik" adlı küçük lokomotif, ilk yerli otomobil "Devrim"in de sergilendiği müzeye konuldu.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, merhum Başbakan Adnan Menderes, 1957 yılında Eskişehir'i ziyaret ettiğinde, o sene Gençlik Parkı'nda gezintilerde kullanılması amacıyla üretilen "Mehmetçik" ve "Efe" adlı küçük lokomotifleri inceledi.

Devlet Demiryolları Eskişehir Cer Atölyesi'nde yerli imkanlarla üretilen bu buharlı lokomotifleri çok beğenen Menderes, bunların büyüklerinin de yapılması talimatını verdi.

Daha sonra, 35'er ton yük kapasiteli Mehmetçik ve Efe, 1957'den itibaren parkta bin 750 metrelik güzergahta Havuzbaşı ve Esmen adları verilen istasyonlar arasında saatte 20 kilometre hızla yıllarca ziyaretçileri gezdirdi.

Mehmetçik'in esin kaynağı olduğu, 1961 yılında üretilen 1915 beygir gücünde, 97 ton ağırlığında, saatte 70 kilometre hıza ulaşabilen ilk Türk buharlı lokomotifine "Karakurt" adı verildi. Aynı atölyede yine 1961'de ilk yerli otomobil "Devrim" de üretildi.