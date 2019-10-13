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Mehmetçik için kurban kesilip, dua edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 17:07 | Son Güncelleme

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde, Barış Pınarı Harekatı kapsamında sınır ötesine operasyon düzenleyen Mehmetçikler için kurban kesilip, dualar edildi.Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat’ın doğusuna PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı’na ülke genelinde destekler sürüyor.

Mehmetçik için kurban kesilip, dua edildi

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde, Barış Pınarı Harekatı kapsamında sınır ötesine operasyon düzenleyen Mehmetçikler için kurban kesilip, dualar edildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat’ın doğusuna PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı’na ülke genelinde destekler sürüyor. Kadirli ilçesinde iş kadını Tülay Bayram ve bir grup esnaf tarafından Kadirli Müftülüğü kız hafızlık Kur’an kursu bahçesinde kurban kesilip, harekata katılan Mehmetçikler için dualar edildi.
"Mehmetçiğimizin ayağı taşa değmesin" diyen Tülay Bayram, “Şu anda Suriye’de bulunan ordumuz için, vatanımızın milletimizin bütünlüğü için kurbanımızı kestik, dualar ettik. Allah ordumuzu muzaffer kılsın" dedi.

Mehmetçik için kurban kesilip, dua edildi

Mehmetçik için kurban kesilip, dua edildi

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