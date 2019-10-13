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Mehmetçik için "sefer ve zafer duası"

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 10:34 | Son Güncelleme

Mehmetçik için "sefer ve zafer duası"

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması ve Mehmetçik'e destek olmak için Malatya'da "sefer ve zafer duası" etkinliği yapıldı.

Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Malatya Şubesi ile Birlik Vakfı Malatya Şubesinin iş birliğiyle Hacı Yusuf Taş Camisi'nde kılınan sabah namazının ardından Fetih Suresi okundu ve "sefer ve zafer duası" etkinliği gerçekleştirildi.

İl Müftüsü Veysel Işıldar, cami cemaatiyle "sefer ve zafer duası" yaptı.

Vali Aydın Baruş, camideki vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

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