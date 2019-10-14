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Mehmetçik için şehitlikte zafer duası

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 13:51 | Son Güncelleme

Sakarya'da, Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Yorgalar Mezarlığı'ndaki şehitlikte Fetih suresi okundu - İl Müftüsü İhsan Açık: - "Askerlerin yanında olabilmek için herkes kalben de olsa hissiyat yaşamak istiyor. Biz de din görevlileri olarak şehitlerimizin yanına giderek, biliyoruz ki şehitlerimiz askerlerimizin yanında, Fetih Suresi'ni burada okumak istedik. Güvenlik güçlerimizin, polisimizin, özel harekatımızın hepsinin arkasındayız, yanındayız, kalbindeyiz"

Sakarya'da, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için şehitlikte dua edildi.

İl Müftülüğü ile şehit ve gazi dernekleri tarafından Yorgalar Mezarlığı'ndaki şehitlikte düzenlenen programda, ilçe müftüleri, imamlar ve müezzinler tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'de yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerler için şehitlerin kabri başında Fetih Suresi okundu.

Harekatta görev yapan askerler ile şehitler için dua edilmesinin ardından İl Müftüsü İhsan Açık, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Sakarya Şube Başkanı Mustafa Çolak ve bir askere, Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.

- "Onlara her zaman dua ediyoruz"

İl Müftüsü Açık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığının harekatın başladığı ilk günden bu yana camilerde Fetih Suresi okuttuğunu, kendilerinin de bu etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Askerlerin yanında olabilmek için herkesin kalben de olsa hissiyat yaşamak istediğini aktaran Açık, "Biz de din görevlileri olarak şehitlerimizin yanına giderek, biliyoruz ki şehitlerimiz askerlerimizin yanında, Fetih Suresi'ni burada okumak istedik. Görevlilerimizle birlikte Fetih Suresi'ni okuduk, dualarımızı yaptık, tekbirlerimizi getirdik. Güvenlik güçlerimizin, polisimizin, özel harekatımızın hepsinin arkasındayız, yanındayız, kalbindeyiz. Onlara her zaman dua ediyoruz, etmeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Mustafa Çolak da Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan askerlerin yanında olduklarını belirterek, "Buradan onlara manevi destek veriyoruz. Onların başarılı olması için dua ediyoruz. İnşallah başarıp sağ salim geri döneceklerini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

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Barış Pınarı Harekatı destek dua Yorgalar Şehitliği

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