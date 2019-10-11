HABER

Mehmetçik için sınırda 50 kurban kesildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 14:39 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde, Barış Pınarı Harekatı’na katılan Mehmetçikler için 50 kurban kesildi.PKK/YPG terör örgütüne yönelik Barış Pınarı Harekatı’nın düzenlendiği Suriye’nin Tel Abyad kentinin karşısındaki Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde, operasyona katılan Mehmetçikler için 50 kurban kesildi.

Mehmetçik için sınırda 50 kurban kesildi

Şanlıurfa’nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde, Barış Pınarı Harekatı’na katılan Mehmetçikler için 50 kurban kesildi.
PKK/YPG terör örgütüne yönelik Barış Pınarı Harekatı’nın düzenlendiği Suriye’nin Tel Abyad kentinin karşısındaki Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde, operasyona katılan Mehmetçikler için 50 kurban kesildi. Bursa’dan gelen Yetiş-Tim Derneği, 50 koyun kestirdi. Bursa’daki bir iş adamı tarafından alındığı öğrenilen koyunların kesimini ise Akçakale ilçesindeki Ehli Yetim Derneği üstlendi. Kurban kesimine katılan Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, iş adamı ile her iki yardım kuruluşuna teşekkür etti.
Yetiş-Tim Derneği Bursa Şube Başkanı Şerife Sağlam, “Bursa’daki bir iş adamı bize, gidin Şanlıurfa Akçakale’ye Mehmetçiğimiz için, bu vatanın selameti için 50 tane kurban kesin dedi. Biz de çıktık geldik buraya. Bu işi burada nasıl yapacağız diye düşünürken Ahmet Doğan kardeşimiz bize burada yardımcı oldu. Hayvanlarımızı aldık. Allah’ın izniyle bugün de burada Allah için, Mehmetçiğimizin selameti için, vatanımızın selameti için hayvanları kurban edeceğiz” dedi.
Ehli Yetim Derneği Başkanı Ahmet Doğan ise katkı sunan herkese teşekkür etti.

Mehmetçik için sınırda 50 kurban kesildi

Mehmetçik için sınırda 50 kurban kesildi

Mehmetçik için sınırda 50 kurban kesildi

Mehmetçik için sınırda 50 kurban kesildi

PARTNERGüzellikleriyle hafızalara kazınan en seksi fenomenlerGüzellikleriyle hafızalara kazınan en seksi fenomenler
Erzurum'dan Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerler için duaErzurum'dan Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerler için dua
Teröristlerin havan toplu saldırısı sonucu şehit olan anne ve iki kızı yan yana toprağa verildiTeröristlerin havan toplu saldırısı sonucu şehit olan anne ve iki kızı yan yana toprağa verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da doktorlar birbirine girdi! 1 ölü, 1 gözaltı

İstanbul'da doktorlar birbirine girdi! 1 ölü, 1 gözaltı

Art arda acı haberler: 7 şehit, 68 yaralı

Art arda acı haberler: 7 şehit, 68 yaralı

Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi

Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi

Mucize Doktor'da aşk sürprizi! 'Bu çok tehlikeli bir durum'

Mucize Doktor'da aşk sürprizi! 'Bu çok tehlikeli bir durum'

TSK üssüne havanlı saldırı: 5 asker yaralı

TSK üssüne havanlı saldırı: 5 asker yaralı

ABD'de Türkiye'ye karşı bir skandal hamle daha

ABD'de Türkiye'ye karşı bir skandal hamle daha

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Hain saldırılar sonrası Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama

Hain saldırılar sonrası Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakanlıktan 'Kamışlı' ve 'Derik' açıklaması

Bakanlıktan 'Kamışlı' ve 'Derik' açıklaması

Barış Pınarı Harekatı şehidi Ahmet Topçu'nun amcası: Bu bizim düğünümüz

Şehidin amcası konuştu: Bu bizim düğünümüz, bayramımız

9 aylık Muhammed Omar Saar'ın şehit olmasıyla ilgili yürekleri yakan detay!

Teröristlerin saldırısında şehit oldu! Yürekleri yakan detay

Son dakika! Kamışlı'dan Nusaybin'de gazetecilerin bulunduğu binaya ateş açıldı

Nusaybin'de gazetecilere ateş açıldı

Bakan Akar Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı

Bakan Akar'dan flaş 'harekat' açıklaması

Son dakika! Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.