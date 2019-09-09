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Mehmetçik kanatları kesik şahini, köylüler küçük orman kartalını kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 14:34 | Son Güncelleme

Tunceli’de Mehmetçik ve köylüler tarafından kanatları kesilmiş halde bulunan kızıl şahin ile bir gözü görmeyen küçük orman kartalı kurtarılarak tedavi altına alındı.Edinilen bilgiye göre, Tunceli-Elazığ sınırında bulunan Elmalık Jandarma Karakolu yakınlarında kanatları kesilmiş kızıl şahin gören askerler, hayvana sahip çıktı.

Tunceli’de Mehmetçik ve köylüler tarafından kanatları kesilmiş halde bulunan kızıl şahin ile bir gözü görmeyen küçük orman kartalı kurtarılarak tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Tunceli-Elazığ sınırında bulunan Elmalık Jandarma Karakolu yakınlarında kanatları kesilmiş kızıl şahin gören askerler, hayvana sahip çıktı. Askerlerin koruma altına aldığı şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ekiplerine teslim edildi. Ekiplerin alarak tedavisine başlanan şahinin kanatlarının uçmaması için kesildiği ortaya çıktı. Mehmetçik’in kurtardığı şahinin 2 ay sonra kanatlarının uzamasıyla tekrar doğal ortamına bırakılacağı belirtildi.

Köylülerde, gözü görmeyen küçük orman kartalını kurtardı
Öte yandan, Pülümür ilçesine bağlı Salördek köyünde köy sakinleri, bir gözü görmeyen ve bitkin düşen küçük orman kartalını buldu. Durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi’ne bildiren köy sakinleri, hayvanı ekiplere teslim ederek kurtardı. Tedaviye alınan kartalın genel durumunun düzelmeye başladığı bildirildi.
Kızıl şahin ve orman kartalının tedavisini yapan Veteriner Hekim Baran Kar, “Kızıl şahinin kanatlarında çekilme vardı. Kanat uçları makasla kesilmişti uçmaması için. Başka herhangi bir uzvunda kopukluk, yaralanma yoktu. Bakıma aldık. İki ay süre sonra kanatları tekrardan oluşmaya başlayacak” dedi.
Orman kartalının sağ gözünün birkaç ay öncesinden kör olduğunu tespit ettiklerini dile getiren Kara, “Genel durumu da bozuktu. Gerekli vitamin ve antibiyotik tedavisin yaptık. 4-5 gün sonra genel durumu düzeldi. Kendisi yemeye başladı. Bir süre daha gözetim altında tuttuktan sonra tekrardan doğal ortamına bırakacağız” diye bilgi verdi.

Mehmetçik kanatları kesik şahini, köylüler küçük orman kartalını kurtardı

Mehmetçik kanatları kesik şahini, köylüler küçük orman kartalını kurtardı

Mehmetçik kanatları kesik şahini, köylüler küçük orman kartalını kurtardı

Mehmetçik kanatları kesik şahini, köylüler küçük orman kartalını kurtardı

Mehmetçik kanatları kesik şahini, köylüler küçük orman kartalını kurtardı

Mehmetçik kanatları kesik şahini, köylüler küçük orman kartalını kurtardı

Mehmetçik kanatları kesik şahini, köylüler küçük orman kartalını kurtardı

Mehmetçik kanatları kesik şahini, köylüler küçük orman kartalını kurtardı

Mehmetçik kanatları kesik şahini, köylüler küçük orman kartalını kurtardı

Mehmetçik kanatları kesik şahini, köylüler küçük orman kartalını kurtardı

Mehmetçik kanatları kesik şahini, köylüler küçük orman kartalını kurtardı

Mehmetçik kanatları kesik şahini, köylüler küçük orman kartalını kurtardı

Mehmetçik kanatları kesik şahini, köylüler küçük orman kartalını kurtardı

Mehmetçik kanatları kesik şahini, köylüler küçük orman kartalını kurtardı

Mehmetçik kanatları kesik şahini, köylüler küçük orman kartalını kurtardı
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