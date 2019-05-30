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Mehmetçik Kato Dağı’nda destan yazıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 30.05.2019 11:00 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesindeki 2 bin 800 rakımlı karlı Kato Dağı, teröristlerin korkulu rüyası haline geldi.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesindeki 2 bin 800 rakımlı karlı Kato Dağı, teröristlerin korkulu rüyası haline geldi. Mayıs ayında karlar erimesiyle birlikte operasyonlarını sıklaştıran Mehmetçik, gece gündüz terörist avına çıkıyor.
Kato Dağı’nda sürdürülen operasyonlar sayesinde teröristler kısgaca alınarak bir bir etkisiz hale getirilmiş, yüzlerce mağara imha edilerek tırlar dolusu yaşam malzemesi ve mühimmat imha edilmişti. Tuzluca köyünde yerli üretim uzun namlulu ve otomatik silahlar sayesinde üs bölgesi kurularak Kato Dağı tam anlamıyla kontrol altına alındı. Başarılı operasyonlar sayesinde bölge teröristlerden temizlendi.
Mehmetçik yaklaşık 10 metre karın yağdığı bölgede, kar kütlelerinin erimesiyle operasyonlarını da sıklaştırdı. Beytüşşebap 8’inci Jandarma Komando Alay Komutanlığı’na bağlı Mezra Tabur Komutanlığı ekipleri, Tuzluca, Bestler Dereler, Kovankaya, Kato Dağı ve Kela Meme bölgelerine, teröristlerin sızma girişimine karşı 7/24 elleri tetikte bekliyor. Her taşın aldı didik didik arayan Mehmetçik, tespit edilen mağaraları bir bir imha ediyor. Hava sıcaklığının eksi 10 dereceye kadar düştüğü yüksek rakımlı dağlarda vatan nöbeti tutan Mehmetçik, teröristlerin korkulu rüyası olmaya devam ediyor.

Teröristler kaçacak delik arıyor
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesindeki yüksek rakımlı dağlarda sıcak havaların etkisiyle eriyen karların ardından teröristlerin geçiş güzergahları kapatılıyor. Teröristlere nefes aldırmayan güvenlik güçleri operasyonlara kar kış demeden devam ediyor. 2 bin 800 rakımlı Kato Dağı’ndaki askeri üs bölgesindeki güvenlik kuvvetleri gece gündüz arazi arama tarama faaliyetlerini sürdürüyor. Bir zamanlar teröristlerin kampları olan bölgede artık teröristlerin emaresi okunmuyor. Teröristlerin ikinci Kandil dediği bölgedeki mağara ve sığınakların tamamı da imha edildi.

Mehmetçik Kato Dağı’nda destan yazıyor

Mehmetçik Kato Dağı’nda destan yazıyor

Mehmetçik Kato Dağı’nda destan yazıyor

Mehmetçik Kato Dağı’nda destan yazıyor

Mehmetçik Kato Dağı’nda destan yazıyor

Mehmetçik Kato Dağı’nda destan yazıyor

Mehmetçik Kato Dağı’nda destan yazıyor

Mehmetçik Kato Dağı’nda destan yazıyor

Mehmetçik Kato Dağı’nda destan yazıyor

Mehmetçik Kato Dağı’nda destan yazıyor

Mehmetçik Kato Dağı’nda destan yazıyor

Mehmetçik Kato Dağı’nda destan yazıyor

Mehmetçik Kato Dağı’nda destan yazıyor

Mehmetçik Kato Dağı’nda destan yazıyor

Mehmetçik Kato Dağı’nda destan yazıyor

Mehmetçik Kato Dağı’nda destan yazıyor

Mehmetçik Kato Dağı’nda destan yazıyor

Mehmetçik Kato Dağı’nda destan yazıyor

Mehmetçik Kato Dağı’nda destan yazıyor

Mehmetçik Kato Dağı’nda destan yazıyor

Mehmetçik Kato Dağı’nda destan yazıyor

Mehmetçik Kato Dağı’nda destan yazıyor

Mehmetçik Kato Dağı’nda destan yazıyor

Mehmetçik Kato Dağı’nda destan yazıyor

Mehmetçik Kato Dağı’nda destan yazıyor

Mehmetçik Kato Dağı’nda destan yazıyor

Mehmetçik Kato Dağı’nda destan yazıyor

Mehmetçik Kato Dağı’nda destan yazıyor

Mehmetçik Kato Dağı’nda destan yazıyor
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